中鋼54周年廠慶 「WITH 中鋼・傳承永續」

中鋼公司12月13日上午假小港行政區舉辦54周年廠慶活動，以「WITH(54)中鋼・傳承永續」為主軸，由董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭帶領的經營團隊，並邀請前來參加活動的經濟部次長賴建信、民意代表、前董事長鄒若齊、前董事長宋志育、前總經理陳源成及中鋼企業工會常務理事楊乙記(新任理事長當選人)等貴賓，共同在開場儀式按下LED光柱按鈕，啟動舞台大螢幕播出帶有「金色光帶」及「綠色光環」的視覺動畫，其中「金色光帶」代表同仁團結一心成為中鋼邁向精緻鋼廠的穩健力量，而「綠色光環」代表中鋼推動低碳環保及永續發展的堅定決心，也象徵在嚴峻的全球競爭環境下，中鋼的經營信念與價值，一代代永續傳承。

黃建智表示，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。黃建智感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位，各自扮演守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程等不同關鍵角色，如同臺灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

黃建智說明，中鋼的鋼品是台灣各項建設、能源轉型、科技製造及半導體、AI、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在。面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。因此，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。

中鋼廠慶活動安排三組風格鮮明的表演團體帶來連續演出，首先由「青春活力啦啦隊應援團」以隊形與活力舞開序幕，展現滿滿元氣；再來由「逐夢者霹靂舞」以高難度街舞技巧，在舞台上展現動感魅力；最後由「鼓動青春戰鼓表演藝術團」登場，以強烈的節奏與震撼鼓聲，為廠慶揭開精彩序幕。

廠慶舞台周邊也設置許多大小朋友喜愛的活動，包括公司社團熱情四射的聯合招生會、36攤美食園遊會、員工趣味競賽等，另規劃動物方城市及超人力霸王等4組活潑逗趣的街頭藝人互動演出，讓員眷及來賓們盡情享受周末美好時光。

為深化企業文化與歷史傳承，中鋼廠慶也規劃深受員工及眷屬喜愛的廠區巡禮及史蹟館參觀，藉由動態及靜態的方式讓員眷走入時光隧道，回顧中鋼創立與半世紀發展歷程；今年廠慶安排幽默接地氣的藝人馬力歐，搭配甜美有活力的DJ Dora(謝朵兒)擔綱主持人，並邀請多位知名藝人接力演出，包括活躍於各大綜藝節目的高人氣歌手陳孟賢、台語歌壇情歌天后龍千玉、亞洲有氧天王潘若迪及金曲獎最佳華語女歌手孫盛希，每位藝人使出渾身解數，展現不同演出風貌，將現場氣氛帶到最高潮。