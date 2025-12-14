中鋼54周年廠慶 「WITH 中鋼・傳承永續」

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼董事長黃建智(後排左五)、總經理陳守道(後排左四)及行政部門副總黃一中(後排右二)與蒞臨廠慶同歡的退休同仁們合影。(圖／中鋼提供)
中鋼公司12月13日上午假小港行政區舉辦54周年廠慶活動，以「WITH(54)中鋼・傳承永續」為主軸，由董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭帶領的經營團隊，並邀請前來參加活動的經濟部次長賴建信、民意代表、前董事長鄒若齊、前董事長宋志育、前總經理陳源成及中鋼企業工會常務理事楊乙記(新任理事長當選人)等貴賓，共同在開場儀式按下LED光柱按鈕，啟動舞台大螢幕播出帶有「金色光帶」及「綠色光環」的視覺動畫，其中「金色光帶」代表同仁團結一心成為中鋼邁向精緻鋼廠的穩健力量，而「綠色光環」代表中鋼推動低碳環保及永續發展的堅定決心，也象徵在嚴峻的全球競爭環境下，中鋼的經營信念與價值，一代代永續傳承。

黃建智表示，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。黃建智感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位，各自扮演守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程等不同關鍵角色，如同臺灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

黃建智說明，中鋼的鋼品是台灣各項建設、能源轉型、科技製造及半導體、AI、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在。面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。因此，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。

中鋼廠慶活動安排三組風格鮮明的表演團體帶來連續演出，首先由「青春活力啦啦隊應援團」以隊形與活力舞開序幕，展現滿滿元氣；再來由「逐夢者霹靂舞」以高難度街舞技巧，在舞台上展現動感魅力；最後由「鼓動青春戰鼓表演藝術團」登場，以強烈的節奏與震撼鼓聲，為廠慶揭開精彩序幕。

廠慶舞台周邊也設置許多大小朋友喜愛的活動，包括公司社團熱情四射的聯合招生會、36攤美食園遊會、員工趣味競賽等，另規劃動物方城市及超人力霸王等4組活潑逗趣的街頭藝人互動演出，讓員眷及來賓們盡情享受周末美好時光。

為深化企業文化與歷史傳承，中鋼廠慶也規劃深受員工及眷屬喜愛的廠區巡禮及史蹟館參觀，藉由動態及靜態的方式讓員眷走入時光隧道，回顧中鋼創立與半世紀發展歷程；今年廠慶安排幽默接地氣的藝人馬力歐，搭配甜美有活力的DJ Dora(謝朵兒)擔綱主持人，並邀請多位知名藝人接力演出，包括活躍於各大綜藝節目的高人氣歌手陳孟賢、台語歌壇情歌天后龍千玉、亞洲有氧天王潘若迪及金曲獎最佳華語女歌手孫盛希，每位藝人使出渾身解數，展現不同演出風貌，將現場氣氛帶到最高潮。

中鋼廠慶活動現場結合市集、街頭藝人、親子童趣和音樂元素等，營造出親民又歡笑的家庭同樂慶典，而今年最歡樂刺激的節目莫過於員工趣味競賽，由同仁自行組隊參賽，每隊須挑戰五關遊戲計算總成績，除了「前三名」及「榮譽參與獎」獎項外，還特別設置「精神總錦標獎」，鼓勵各隊透過友誼競賽，展現團隊合作的向心力及互助精神。

中鋼董事長黃建智(左9)、總經理陳守道(左7)、執行副總經理鄭際昭(左3)帶領的經營團隊，邀請前來參加活動的經濟部次長賴建信(右9)、立法委員賴瑞隆(右8)、立法委員林岱樺(右7)、立法委員柯志恩(右6)、高雄市議員陳麗娜(右5)、前董事長鄒若齊(左6)、前董事長宋志育(左5)、前總經理陳源成(左4)以及中鋼企業工會常務理事楊乙記(左8)等貴賓，共同在開場儀式合影。(圖／中鋼提供)
相關新聞

大同華映案遭陸判賠131億元 恐影響每股虧損逾6元

大同昨（13）日重訊公告，接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴維持原判。這項源自前子公司中華映管（華映）在中國大陸...

六都房仲公會看明年房市 這都最有信心「將率先回溫」

2026年即將來到，六都房仲公會理事長提出明年房市預測，台中房仲公會理事長認為，台中在建設利多支撐下，可望率先回溫；高雄...

格上租車2026年切入樂齡服務、開發「智能移動 AI 代理人」

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業在花蓮救災成「移動超人」協助災居助重建；2026年營運布局再擴大，將...

AI 住宅時代來臨 瑞司推新一代治理智慧建築系統

台北國際建材展登場，REXLiTE.Ai瑞司智慧系統發表新一代「治理式智慧建築系統」，訴求可整合智慧建築、智慧家庭、社區...

大同鉅額債務 考驗新團隊

大同董事長張榮華自今年8月接掌大同以來，積極轉型，然仍要面對之前遺留的鉅額負債懸案。張榮華能否有效將此案財務和法律衝擊降...

中鋼喊主動出擊守住市場 董座黃建智強調以轉型提升競爭力

中鋼董事長黃建智昨（13）日說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前鋼鐵市場陷入泥濘，中鋼不是被動等待市場變好，而...

