格上租車2026年切入樂齡服務、開發「智能移動 AI 代理人」

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業在花蓮救災成「移動超人」協助災居助重建；2026年營運布局再擴大，將切入樂齡服務市場，並積極開發「智能移動AI代理人」。

格上租車展現持續穩健經營汽車、出行與用車服務的決心，整體策略將結合 ESG 與 AI 雙軸，引領台灣邁向更便捷、更永續的智慧交通新時代；2026年切入樂齡服務市場，考量到外在環境：台灣長照產業前景看好，但結構破碎，缺乏場景整合。

格上透過以「移動整合樂齡服務」為核心，打造完善的樂齡服務生態系；同時以閣下至上的品牌基礎，優秀的派遣能力及24小時客服能量，打造樂齡服務平台。

2026年將打造樂齡服務入口，透過派遣接送，加深與地方政府及長照機構密切合作及自費派案模式，形塑銀髮照護、樂齡生活的客服中心，成為樂齡服務的入口。

格上未來將持續評估醫材輔具、健康食品代銷，與照服人才培育、金融保險、健康管理等跨領域合作，長期目標完善樂齡服務生態系。

隨著AI時代的來臨，善用AI將營運面再上層樓，外在環境AI技術持續升級，應用場景加速落地， 格上投入AI應用於移動服務體驗，積極開發「智能移動AI代理人」。

格上也將整合用車數據、交通資訊與使用者行為，為顧客提供即時且個人化的智慧移動建議；未來，AI助理將能主動協助顧客完成車輛租賃、串接多元交通工具、即時回報車況，甚至代為完成餐飲或住宿訂位服務，實現「一機在手、移動無界」的智慧出行願景。