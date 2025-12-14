AI 住宅時代來臨 瑞司推新一代治理智慧建築系統

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
REXLiTE.Ai瑞司智慧總經理王啟祥指出，REXLiTE.Ai系統可整合智慧建築、智慧家庭、社區物業以及雲端營運，在AI時代重新定義住宅、建築及社區運作方式。圖／業者提供
台北國際建材展登場，REXLiTE.Ai瑞司智慧系統發表新一代「治理式智慧建築系統」，訴求可整合智慧建築、智慧家庭、社區物業以及雲端營運，在AI時代重新定義住宅、建築及社區運作方式。

瑞司智慧整合總經理王啟祥指出，科技日新月異，現代智慧建築硬體技術已十分成熟，但缺乏一個軟體整合平台，以致於在實際運作上，常會出現問題。

如當智慧電梯與智慧門鎖不同廠商，或智慧物管與智慧居家不同廠商時，往往就無法順利運作。另外，當社區物業管理換人時，新的物業也往往無法第一時間接手，很多功能甚至無法再使用。

針對上述問題，REXLiTE.Ai推出一個創新整合平台，將智慧建築、智慧家庭、社區管理、雲端營運四大系統含括在內，除了解決建商與物業管理層在整合、維運、品牌風險上的痛點外，也符合ESG永續要求。

王啟祥表示，此平台採用歐洲主流KNX開放式通訊協定，內建社區管理平台，包含住戶資料、車位與繳費等，可讓管委會接手後無須額外安裝軟體，若物業公司更換，社區資料也可完整保留於自身系統中，資料不外流。

另一好處是，KNX開放式通訊協定，全球超過500家廠商支援，可確保持續性的服務，讓社區、住家的智慧設備可以持續維護、升級，可大幅降低未來更新成本。

王啟祥表示，時下很多社區或住家智慧設備，有隱私之虞，如攝影機或掃地機器人，會將影像與3D地圖，上傳至廠商雲端，住戶生活習慣，住家情況，若廠商透過雲端也可知道。

為保護住戶隱私安全，REXLiTE.Ai推出的系統平台禁止涉及隱私的設備，將影像與3D地圖，上傳至廠商雲端，所有資料只存放於指定雲端，而該指定雲端，則設計成後台只能看到檔案名稱，無法檢視影像與聲音內容。

王啟祥表示，REXLiTE.Ai是以建築思維為出發，力求為台灣在數位時代的智慧生活，建立新標準，並以治理、永續以及建築與科技融合的系統美學為核心，讓建築在未來長期保持穩定、具備韌性，也具備國際的競爭力。

