大茗奪高山茶王三大獎捐百萬義賣所得 許淑華縣長按讚

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
大茗將義賣所得100萬元全數捐贈給仁愛鄉在地社福、教育與急難救助團體。業者提供
仁愛鄉農會「2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮」，13日於仁愛鄉農會五岳巴萊館盛大舉行，南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信、南投縣議員林庭秝擔任頒獎嘉賓。今年冬茶在冷冽氣候中孕育出更加細膩飽滿的茶香，競爭尤為激烈。

其中，來自手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」的比賽茶表現亮眼，一舉拿下「特等獎、頭等獎與頭等一獎」三項殊榮，成為本屆冬季評鑑最受矚目的焦點。

為回饋孕育茶葉的這片土地，大茗亦於頒獎活動現場舉辦義賣，宣布將義賣所得100萬元全數捐贈給仁愛鄉在地社福、教育與急難救助團體，以實際行動回饋在地。

特別出席推廣南投好茶的許淑華表示，冬茶採製期間天氣晴朗，有利於茶菁萎凋及發酵，冬茶品質不減反增。非常感謝特等獎得主、大茗本位製茶堂董事長林柏宏，毅然將得獎茶義賣所得100萬元，全數捐給仁愛鄉的弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊，感謝他們慷慨解囊，也推廣南投好茶。

南投縣仁愛鄉是台灣高山茶最具代表性的產地之一，海拔高、雲霧終年繚繞以及獨特的地形與日夜溫差，使冬茶茶菁質地更加厚實；以茶湯清甜透亮、香氣細緻綿延，喉韻悠長著稱。因冬茶產量本身稀少，加上評鑑採嚴格審查制度，更凸顯本屆得獎茶品的非凡品質。

仁愛鄉農會長年致力推廣高山冬茶，每年舉辦冬茶評鑑，目的在提升在地茶農種植實力與市場能見度。冬季評鑑更成為年底茶產業的重要指標，不僅是選購冬茶的風向球，也是許多茶友期待收藏的年度佳品。

今年大茗以專業製茶工藝與對品質的堅持脫穎而出，從外觀、香氣到茶湯等各項指標，皆獲評審一致讚賞，向外界展現台灣高山茶實力。

為了將這份榮耀轉化為回饋在地的力量，大茗在頒獎典禮現場同步展開義賣活動，吸引許多企業熱情響應，包括文山行實業、旅禾國際、至成實業、知愛家、五穀豐登、大晃茶業、天德力國際實業、元晉國際、安頡設計工程及溪泉建材，共十家企業攜手投入公益，共同為地方盡一份力量。

大茗行銷經理鄭雅文表示，品牌的能量源自仁愛鄉山林的滋養與茶農的匠心，此次能奪下三項大獎，是茶農、製茶師與品牌共同努力的成果，希望透過義賣回饋孕育我們的土地，讓高山茶的美好能延伸成為更多的正向力量。

本屆「2025台灣高山茶王冬季評鑑」在茶香與歡喜聲中落幕，而大茗以「三冠王」之姿加上暖心公益行動，為今年冬茶季寫下溫暖且別具意義的一頁。

大茗在頒獎典禮現場同步展開義賣活動，吸引許多企業熱情響應。業者提供
「大茗本位製茶堂」的比賽茶表現亮眼，一舉拿下特等獎、頭等獎與頭等一獎。業者提供
南投縣長許淑華出席2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，推廣南投好茶。業者提供
