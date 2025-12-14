隱形冠軍／中華開發生醫基金：麗寶新藥建立GMP規格 勾勒商轉藍圖

中華開發生醫基金總經理吳欣芳指出，麗寶新藥在細胞激素新藥LIB-101臨床進度領先，並具免疫調節與造血重塑等多重應用潛力。

此新藥不僅有望強化腫瘤對標準治療反應率，也具備急性核輻射損傷的即時治療價值，屬於Pipeline-in-a-Product（機制導向的一藥多用）策略，可突破傳統單一適應症框架，讓單一分子在不同臨床延伸生命周期，提升市場價值與產品長期回報彈性。

吳欣芳表示，細胞激素類藥物過去臨床常失敗，主因為難以平衡療效與毒性，藥物一達有效劑量易快速拉動全身免疫導致過度活化，產生血管滲漏、低血壓、細胞激素風暴等毒性問題，使得治療窗口窄；即使部分藥廠透過修飾藥物，使其在治療處作用以降低毒性，又常受限於製程複雜與量產開發困難，使藥物商轉門檻極高。

LIB-101具獨特分子特性，已在數百名受試者中取得人體安全性與概念性療效驗證，更在細胞激素領域中關鍵地跨越製程瓶頸，成功建立GMP規格、可穩定量產的製程，逐步實現其商業化能力與價值。

吳欣芳分析，麗寶團隊透過多次策略談判，成功取得全球主要區域開發與商業化核心權利，且擁有國內少見具大規模量產與製程管理實戰經驗的人才，顯示團隊所具備的商業化開發能量，LIB-101有機會成為首款成功上市的IL-12新藥，為核災急救與腫瘤治療市場帶來更好的選擇。