隱形冠軍／麗寶新藥「台灣之光」 組合拳打世界盃

麗寶新藥總經理劉朝瀚表示，麗寶開發的新藥LIB-101，切入國防醫療戰略市場，這不僅是台灣唯一切入相關領域的公司，在全球各國的藥品開發公司中也並不多見。

他表示，亞洲也有幾家公司嘗試開發輻射救援產品，例如以色列某公司與日本福島醫科大學合作，以細胞療法作為主要手段。

然而，細胞產品要真正商品化，往往受限於穩定度、製程複雜度與大規模供應等問題，這也是為何對方在臨床推進與成藥化上遇到不少挑戰。

在美國市場上，安進發展的Neupogen Nplate等藥物，都是先在癌症化療後白血球或血小板低下的適應症上取得藥證，再依據原有臨床與動物數據，透過額外試驗拿到緊急輻射（HSARS）適應症。

相較之下，麗寶新藥的LIB-101在動物實驗中顯示，可同時保護與恢復多種血球系統，包括白血球、紅血球與血小板，並對腸道黏膜有保護效果。在沒有輸血、沒有額外抗生素的情況下，只需單次皮下注射，即可顯著提升暴露致命輻射之後的存活率。

劉朝瀚說明，早期公司與投資人接觸時，談到LIB-101在國防醫療戰略價值時，曾有不少人質疑「發生戰爭及核災的機率並不太高」，但是他認為，近年隨著國際局勢緊張與「社會韌性」「藥物韌性」概念浮上檯面，政府與市場對這類產品的態度已明顯轉變。

創投公司台安生技總經理林世嘉表示，台安生技早在2019年1月底就開始投資麗寶新藥，是整個泛麗寶集團以外第一個專業生技創投，最主要就是看好LIB-101能刺激細胞增生CD34細胞激素，可大幅提升免疫力。

她說明，這是以前美國國防部支持過的案子，主要是為了抗輻射，不管是戰爭或核電廠事故，在輻射暴露後施打，CD34大量增生能夠抗禦輻射對健康的危害。

林世嘉表示，全球地緣政治不穩，正需要這樣藥物的幫忙，目前公司也規劃與福島醫科大學及東京電力公司合作，逐步實現LIB-101的臨床價值。