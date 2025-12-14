隱形冠軍／麗寶新藥「一藥雙效」 癌症病患也受惠

國人一提到國防醫療，往往難以與癌症免疫治療聯想在一起，而麗寶新藥卻同時投入這兩大領域。公司並非沿襲傳統生技路線，而是在多年布局後，找到了屬於台灣的核心技術突破口。麗寶新藥專注開發的 LIB-101，是一款具備「促進免疫毒殺」與「重建造血系統」的創新型細胞激素類藥物，被視為全球少數具有「一藥雙效」潛力的候選新藥，也讓團隊看見可同時跨入國防緊急醫療與腫瘤治療的可能性。

至今國際IL-12研究因諸多問題停滯，使得全球多年未有明顯進展。然而麗寶團隊並未放棄這項具有高度潛力的細胞激素，而是透過蛋白質工程克服挑戰，讓IL-12再次被帶回臨床舞台。也因此，LIB-101成為全球開發進度最快的重組IL-12蛋白，具備同類藥物中最完整的安全數據。這項罕見的「一藥雙效」特性，讓麗寶得以跨入全球國防醫療市場，並同步推進CTCL與實體腫瘤等癌症適應症。

LIB-101價值不只是單一藥物，而是串聯國防、醫療、科研與臨床的一條新路。從輻射醫療到癌症免疫治療，麗寶新藥選擇以最艱難的挑戰著手，重組一個曾被認為不可能的細胞激素平台，也開啟台灣在先進生物醫藥領域占有一席之地的機會。如今，麗寶新藥也規劃走向資本市場，成為麗寶集團未來的新星。

麗寶新藥總經理劉朝瀚表示，麗寶新藥是麗寶集團中，第一家以新藥開發為主軸、準備掛牌的公司，至於麗寶生醫也另外切出麗寶細胞或再生醫療相關公司。

集團的思維，是以麗寶生醫作為生醫事業群的控股平台，下設不同定位的專業子公司：新藥、細胞治療與通路服務，各自聚焦本業，同時在策略上可以互相支援。

劉朝瀚認為，麗寶新藥從2017年成立至今，花了數年時間把團隊磨合好，把產品平台與臨床路徑架構搭建完整，才走向公開發行。

他認為，對創辦人與集團來說，真正關鍵不是「上市與否」，而是當公司選擇走入資本市場時，是否已經「經得起考驗、對得起投資人」。對他與團隊而言，接下來要做的，就是在既有基礎上，確實把LIB-101的兩大主軸推進到關鍵里程碑，讓公司在國防醫療與癌症治療兩條戰線上，都交出一份能被市場與社會接受的成績單。