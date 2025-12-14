機器人浪潮2／工業型機種 安裝量加速度

工業機器人（Industrial Robots）儘管近年成長幅度有限，但仍是機器人整體市場最大宗領域。2024年全球工業機器人新安裝量已達54.2萬台，較十年前翻倍成長，而中國大陸依然為全球最大工業機器人市場，在役機器人數量超過200萬台，而在自動化趨勢持續下，預計至2028年全球工業機器人安裝量將進一步擴張至70.8萬台。

根據國際機器人聯合會（IFR）報告顯示，2024年全球工業機器人安裝量為54.2萬台，2014年則僅為22.1萬台，呈現倍數成長，且年度安裝量連續四年突破50萬台；其中，亞洲占新增布署量的74%，歐洲16%、美洲則為9%。

IFR指出，數位化及自動化是工業機器人持續成長的動能，截至2024年，全球工業機器人在役總數量已達到466.4萬台、年增9%。

2024年，大陸依然為全球最大的機器人市場，占全球布署量的54%，新安裝29.5萬台工業機器人，創下歷史新高紀錄。若從在役數量來看，大陸將超過200萬台，居各國之冠。

至於日本則為全球第二大工業機器人市場，2024年新增量達4.45萬台，其次依序為美國3.42萬台及韓國3.06萬台，這也顯示，東亞地區與北美市場仍為全球工業自動化重鎮。

展望後市，在戰爭及貿易戰影響下，對2025年全球經濟造成不利影響，工業機器人產業也難置身事外，但儘管如此，IFR仍預測至2025年，全球機器人裝置量將年增6%，達到57.5萬台，且到2028年，將突破70萬台大關。