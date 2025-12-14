機器人浪潮3／協作機器人 成長動能升溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

在人形機器人還處於早期發展階段，未能大規模商用化，而傳統工業機器人市場呈現穩定下，近年快速成長的機器人產業，反而是協作機器人，主要是因其具備易用、安全、快速及彈性靈活等優勢，研調機構預計，協作機器人市場規模到2034年將來到約712.6億美元，2025至2034年複合成長率達32.7%。

根據研調機構Precedence Research報告顯示，2024年全球協作機器人市場規模為42.1億美元，到今年將成長至55.8億美元，預計到2034年將達到約712.6億美元，2025至2034年複合成長率為32.7%，整體市場呈現穩健高速成長。

Teradyne Robotics台灣業務總監鍾秉光分析，隨著製造業面臨勞動力短缺與生產多樣化的挑戰，協作型機器人持續展現強勁的市場需求。應用已從傳統的組裝作業，拓展至包裝、品質檢測與內部物流等領域。透過AI驅動的程式設計與模組化架構，協作機器人導入更快速、部署更靈活且具成本效益，成為協助製造業提升彈性與韌性的主流自動化解決方案。

從地區及產業別應用狀況來看，達明（4585）表示，亞洲持續領跑，特別在中國大陸市場，依舊是全球最大、增長最快的市場。而在歐美市場，歐洲在汽車和金屬工業的自動化依然強勁，北美則在物流和電子產業的帶動下，需求穩健，不過未來還需要視國際局勢而定。此外，因應全球供應鏈轉移，東南亞地區如越南、泰國正在成為新的高增長熱點。

規模 成長率 物流

