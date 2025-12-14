機器人浪潮1／人形機器人規模將爆發 五年後衝460億美元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
人形機器人被視為下一波改變人類社會的終極解答，吸引輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）等全球科技巨擘搶進，也是美中兩大強權科技爭霸的新戰場，資策會（MIC）預估，2030年人形機器人市場規模將超過460億美元、出貨量逾百萬台，應用別主要集中在工業與商業。

針對人形機器人發展，資策會MIC表示，AI發展不僅已邁向實體AI階段，也成為未來經濟安全的核心基礎設施，主要國家皆推動布局。實體AI以人形機器人、四足機器人、無人機的覆蓋應用最廣泛，其中人形是最理想的通用機器人形式。

資深產業分析師盧冠芸分析，整體潛在市場從2025年即呈現成長態勢，預估2030年人形機器人市場規模將超過460億美元、出貨量逾百萬台，應用別主要集中在工業與商業，2030年工業與商業潛在市場高達415.2億美元、家用36.9億美元，其餘約9.2億美元。

目前美國及中國大陸廠商在人形機器人領域互有勝負。在美國方面，特斯拉今年11月上旬宣布，旗下最新第三代Optimus人形機器人試生產線已於美國加州弗里蒙特工廠開始啟動，預計明年大規模量產。

特斯拉執行長馬斯克更直言，「此為有史以來規模最大產品」，屆時生產成本有望控制在2萬美元以內。

至於陸系廠商方面，宇樹科技、優必選、智元機器人等一票陸企已推出人形機器人，儘管尚未實際大規模商用化，但其產品低價，且快速升級的特性，已率先搶占全球市場。

從技術角度來看，資策會MIC表示，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。

第三代智慧機器人將在產業現場解決以往難以自動化的複雜作業，例如工業與物流中的最終組裝環節，而過去機器人應用較少的領域，如建築、旅宿、餐飲、零售等，也將因人形機器人的導入，有機會提升自動化程度與服務價值。

盧冠芸表示，人形機器人的技術尚須持續發展與突破，目前全球研發正聚焦在高性能、人機協作與自適應三大方向，隨著機器人逐步進入實際場域試驗，預期將不斷優化性能、擴展應用廣度，逐漸成為產業與日常生活的重要夥伴。

不過，儘管特斯拉、輝達等科技巨擘皆看好人形機器人未來發展性，但以現階段而言，人形機器人仍面臨不夠聰明、價格太貴等實際問題，短時間難以取代人力或傳統工業機器人。

