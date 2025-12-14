產業追蹤／虛擬科技 催動內容產製變革

虛擬科技的演進，對虛擬內容產製流程已產生變革性的影響。在前期溝通提案環節中，技術上已能藉由AI模擬將創意發想具體化呈現，對負責在外部客戶與內部美術、技術團隊之間溝通的行銷、PM人員而言，使用AI生成概念版本內容，能大幅提升其「轉達需求」效率，減少虛擬內容產製及需求端來回討論、修改次數，甚至能與客戶一同發想內容。隨著AI融入前期企劃流程，藉由協作共同構思、驗證想法，已讓內容從靜態、固定的交付成果，演變成能即時迭代、互動擴展的動態素材。

在中期內容製作環節，隨著AI生成、建模捕捉等技術升級，能實現文生圖、手繪草圖轉美術底稿、2D轉3D等各式內容表現，已壓縮不少後製、美術、編輯工作，讓相關人員轉向調整細節、審核成果的角色，甚至已能實現人物跨年齡外型製作、虛構場景及流程模擬等更多內容表現的可能性。在後期實測交付環節，受惠於即時分析市場趨勢、模擬受眾反映，再回饋到製作端，部分測試流程能提前、分散至中期製程，衍生持續調整內容的產製模式。

國內虛擬內容產製業者必須融合虛擬科技重新審視其核心能耐，並重新審視其市場定位，藉由「穩固核心業務、內容再利用與創新突破、打造通用工具」三大方向，提升在市場上的專業性、利基性定位，更在快速變動的市場環境中持續成長，保持長期競爭優勢。

藉BCG矩陣重新審視虛擬內容產製業對技術資源的運用，由於結合新科技開發的產品／服務並非一步到位，而是需要從最小可行性產品逐步迭代，並持續參考終端用戶回饋的實際體驗情況，改良並升級產品／服務。

在考量市場現況及未來潛力下，結合新興虛擬科技的項目部分落在「明星」事業，意味著此類產品具高成長性，然而業內競爭尚未完全定型，還需要業者投入資源、加速創新；此外，有一部分會落在「問號」事業，鑒於結合新興科技的解決方案過於新穎，市場尚在觀望階段，尚須業者持續教育市場，將其轉換為未來新星。

虛擬內容產製業者若想因應科技變革帶來的衝擊，必須留意結合新興科技的新產品／服務開發，避免只停留在客製化導向或專案形式，而是打造可擴展的模組化方案，或可複製、規模化的解決方案，更能從核心內容產業延伸至關聯產業，或從國內市場邁向國際。

隨著相關新興科技發展日益成熟，內容品質的門檻將逐漸縮小、趨於平均，這也意味未來內容製作的競爭更激烈，僅依靠「品質」不足以凸顯出台廠優勢。台灣虛擬內容產製業者應加速運用技術實力，積極思考內容的創新可能，如結合新興虛擬科技發想虛擬人、事、地等內容的跨文化輸出、跨平台轉換、跨媒體改編、跨情境應用、跨感官體驗，透過內容的一源多用，延長其生命周期，亦在不同市場中擴大價值，展現出優於同業的差異性。

虛擬科技的變革不只是提升內容產製效率或改變產製流程，更是產業「另闢蹊徑」的關鍵，過往的虛擬科技打造出跨越時空、替身角色、多元感官、虛實互動、沉浸模擬等體驗；結合更進階的虛擬科技後，內容領域逐漸出現將靜態內容轉為動態、為內容注入靈魂、賦予形象、將回憶與念想保存、提供陪伴與情感支持的應用情境，能融合沉浸敘事、五感互動等表現手法催生出新型態內容，台灣虛擬內容產製業者應把握新興科技創造的新想像，避免陷入同質化競爭，開啟未來新的成長曲線。

台灣虛擬內容產製業中已有業者有意整合市面上的工具，打造通用工具平台。該平台是從內容供應端的角度出發，整合市面上已有功能模組，也是為配合創作者實際產製內容的流程，串聯腳本設計、影像編輯、特效後製、版本管理等步驟，讓內容開發人員能在同一介面或環境中無縫完成構思、製作、交付等任務。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

