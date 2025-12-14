機器人產業夯 台廠搶商機 專家：應留意地緣政治因素

美國、德國與南韓分別在美、歐、亞洲的製造業機器人密度方面皆位居首位，機器人技術不僅重塑全球製造業格局，對於國家安全、經濟秩序也有其影響力，各國近年積極建立自主的機器人產業鏈與提升技術實力，並輔以去中化政策以應對複雜的地緣政治與未來挑戰。

其中美國在機器人軟體、AI與高階晶片占有優勢，但要坐穩全球機器人領導地位還需克服硬體商業化、規模化上的弱點。目前美國無論在機器人或核心零組件都高度仰賴進口，根據美國國際貿易委員會（USITC）數據，工業型機器人2024年進口金額突破6億美元，貿易逆差達3.3億美元，主要製造商多為日本與歐洲企業。

美國主要透過關稅、國防授權法案（NDAA）、晶片法案等三大手段，降低對中國大陸供應鏈依賴，但至2024年，美國從大陸進口2,948.7萬美元的工業型機器人，若加計零組件進口金額就更可觀。美中貿易戰以來，美國在硬體上與大陸切割，大陸許多硬體價格仍難在其他地區找到替代品；目前美國去中化手段整體來看相對有限。

日本作為傳統機器人大國，是全球工業型機器人的第二大市場，也是全球機器人的主要製造地之一，全球四大機器人製造商中，發那科（FANUC）跟安川電機（YASKAWA）皆在日本。

近年來埃斯頓自動化（ESTUN）、匯川技術（Inovance）等陸企崛起，威脅到工業機器人四大家族江山。而協作型機器人、服務型機器人領域也有節卡（JAKA）、擎朗（KEENON）、普渡科技（Pudu）等大陸企業擴展市場。儘管大陸的機器人公司產品品質、精度與穩定度仍落後於日企，但發展速度不容小覷。

為使供應鏈多元化，日本針對生產據點集中海外，或高度依賴進口的重要產品和零組件推動國內生產基地建設，以及建立東南亞供應鏈的補貼方案。日本經濟產業省（METI）為協助日本企業回國建立生產據點，2020年至2025年總計提供5,273億日圓的補貼給300家企業，涵蓋半導體相關、機器人零件、無人機零件等。

機器人產業發展脈絡與汽車工業密不可分，德國為傳統的汽車工業強國，發展機器人不落後其他主要國家，在製造業中採用的機器人密度居歐洲第一，平均每萬名工人就有429台機器人，遠高於歐洲平均的219台。

受到大陸崛起的衝擊，大陸美的集團2016年起陸續收購德國工業機器人大廠KUKA股權，2022年完成100％收購，2024年大陸的工業機器人密度也超越德國，愈來愈多大陸的機器人品牌打算進軍歐洲市場。

儘管有德國企業願意承擔相對高昂的能源費用與人力成本，將工廠從大陸遷回德國，但機器人產業是否去中化的議題仍被廣泛討論，相對於美國強硬的手段，德國類似日本作法，更偏向於以保護自有關鍵技術為主。

德國2023年公布新的對華戰略，指明在與大陸競爭過程中不會放棄合作機會，不過，德國未來也會積極推動歐盟內部市場的整合與韌性，因德國約一半的對外貿易是在歐洲內部進行。

綜整各國針對地緣政治風險祭出的政策措施，除美國對去中化有其執著，其餘國家重心放在建立自主能力或保護既有技術的政策。

在建立自主能力的作法上，美國要求製造商在美國建立生產基地，並在聯邦政府採購上要求一定比例的美製組件；日本建立在保護既有技術，要求向國外轉移先進技術和出口特定產品須受到管制；德國擴大外資對內收購的審查範圍，並配合歐盟提出的開放性戰略自主的概念；南韓政府扶持八項核心技術的建立等。

綜觀全球主要機器人市場，美國作為內需大國，加上去中化立場，對我國機器人相關業者仍具高度吸引力，但近期關稅問題衝擊，加上美國當地生產的要求，相關業者應謹慎評估投資風險；次之，日韓為我國重要市場，日本有商業化的市場機會，但相關法令與要求嚴謹，須配合當地要求進行產品調整；南韓有意降低大陸的零組件依賴，但以扶持本土能量為主要方向，我國業者應考量與其本土產業的差異化或技術領先處為主要布局方向。至於德國市場，高端產品有德國本土業者卡位、中低端有大陸業者競爭，優先尋求當地業者合作或為更可行的方向。

（作者是MIC產業顧問）

