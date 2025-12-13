大同遭判賠華映科技131億元 公司：將提再審、財務無虞
大同（2371）13日召開重訊記者會表示，接獲中國大陸最高人民法院的終審判決，判決指出原大同集團旗下的華映百慕達，須向中國華映科技支付約人民幣30.29億元（約新台幣131億元）的業績補償款，大同公司與華映負連帶清償責任。
大同指出，對此判決結果表達遺憾，並宣布將依循大陸司法救濟途徑，提請再審，同時根據台灣法令阻止該判決在台執行。
大同表示，為充分維護廣大股東權益，經徵詢專業律師意見後，將啟動審判監督程序提請再審。公司亦將依據會計原則審慎評估判決對其財務及業務的影響，並依會計師查核結果進行後續處理。
針對此筆鉅額負債，大同強調，依最近期經會計師核閱之財務報告，公司現金及約當現金近新台幣287億元，資產總計近新台幣1,480億元，資金充裕、財務結構穩健。
大同並指出，近年轉型有成，以電力、能源、AI算力為主要成長引擎，加上海外市場動能強勁，今年累計營收持續增長。公司重申，該判決不影響公司營運，將持續專注於核心業務發展，秉持穩健經營原則，致力於全體股東的共同利益與權益。
