鎖大門非法竊占社宅不點交？ 宏昇營造反嗆住都中心顛導黑白

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國家住都中心近日發布聲明，稱「延吉好室」社宅遭統包商宏昇營造非法竊占。（國家住都中心提供）中央社
國家住都中心近日發布聲明，稱「延吉好室」社宅遭統包商宏昇營造非法竊占。（國家住都中心提供）中央社

國家住都中心近日發布聲明，稱「延吉好室」社宅遭統包商宏昇營造非法竊占，將終止契約並依法提告追究刑責。對此宏昇營造發布聲明反批住都中心積欠1.2億元工程款，卻顛倒黑白，將採取必要民事與刑事程序。

國家住都中心發聲明指「延吉好室」社會住宅今年10月14日驗收合格，依約宏昇公司應立即點交，卻以「其他工程爭議」為由拒絕辦理，持續溝通無果，孰料宏昇公司董事長郭倍宏竟率眾前往社宅強制驅趕現場保全及物管人員，並使用機車大鎖鎖住住都中心所有社宅建物大門，控制電梯系統及鐵捲門、擅取走公共區域鑰匙及已點交文件，意圖全面控制建物。

宏昇營造對此也發聲明反嗆，住都中心迄今仍積欠公司1.2億元工程款，且拒絕依專管單位建議，驗收合格後解除公司履約保證金保證責任。住都中心未合理檢視自身履約情形，反以背離客觀事實的謊言，羅織罪名，對宏昇營造董事長郭倍宏清譽造成重大損害；將依法對住都中心負責人前內政部次長花敬群董事長及相關人員，採取必要的民事與刑事程序，以維護社會公義。

宏昇營造表示，依契約約定，在未點交「延吉好室」這棟嶄新大樓前，公司即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏到工地作完成點交前最後視察，僅工地主任及幾名公司現場工程師陪同，無如住都中心新聞稿誇大其辭的「率眾」行為，現場也無「暴力脅迫」情事。

宏昇營造表示，公司連續20年來取得國家優良營造商認證，獲獎無數，在住都中心成立初期更以極低價格及極短工期協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓，但住都中心現竟顛倒黑白，對竣工又驗收合格的建案非法祭出「終止合約」來脫免應履行的支付帳款義務，公司誓言抗爭到底。

宏昇營造發布聲明並製作圖卡，反擊國家住都中心的指控。圖／宏昇營造提供
宏昇營造發布聲明並製作圖卡，反擊國家住都中心的指控。圖／宏昇營造提供

