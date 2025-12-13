快訊

內政部表揚永續建築美學 14件綠建築獲獎作品展出

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
公有建築獲獎作品-萬大電廠辦公大樓新建工程。內政部／提供
公有建築獲獎作品-萬大電廠辦公大樓新建工程。內政部／提供

內政部13日舉行第54屆建築師節慶祝大會暨第13屆優良綠建築作品頒獎典禮。政務次長士元表示，政府推動永續近零發展過程中扮演關鍵角色，這次優良綠建築14件獲獎作品中，公有建築6件，私有建築8件，民間參與相當踴躍，展現出對取得較高等級綠建築的企圖心與能力。

馬士元提到，建築發展是人類文明的重要里程碑，因應氣候變遷的挑戰，傳統的建築設計與工法也逐步在改變。建築師是工程技術、美學思維與城市尺度規劃的高度專業者，積極促進建築與環境的融合。

馬士元說，這次獲選的優良綠建築之中，公有建築作品亦不遑多讓，不乏採用新的工法材料及自然木構造等建築手法進行設計。

馬士元舉例，「中央研究院南部院區綜合大樓」，建築師以光電板頂蓋迴廊，串連成流暢的動線空間，形成透光遮陽又遮雨的風廊，其節能減碳的創意設計與構造工法的技術結合，是台灣新興綠建築產業的標竿。

他提到，另一代表作品「萬大電廠辦公大樓新建工程」，將木質構造與大自然合為一體，以全木構造，融入綠建築永續設計理念，呈現生態保育、自然環境場域木構建築特有的體驗感。

內政部表示，早在1999年就建立全球第四個「綠建築標章制度」，也是唯一適用亞熱帶高溫高濕氣候型態的綠建築評估系統，多年不斷發展創意構造設計與綠建材技術，至2025年 11月底止，全台已有超過1萬4,000件建築物取得綠建築標章的佳績。

內政部說，希望透過這個獎項，能激發更多建築設計案起而效尤，引領國內建築設計風向，促進台灣環境永續發展。為使更多民眾及國內外廠商進一步認識我國綠建築，內政部結合「第37屆台北國際建築建材暨產品展」至12月14日在南港展覽館1館1樓K區。

