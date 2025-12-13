聽新聞
0:00 / 0:00
航空貨運市場求旺 運價下周漲幅8%起跳
航空貨運市場進入12月的需求旺月，近期過節需求出籠推升美國電商貨量顯著攀升，再加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美的航空貨運價格跟著喊漲，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，急單漲幅達20%，已經出現喊價3字頭。
國內的物流業者分析，原本市場預期美國零售業今年會表現不好，最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業的銷售傳佳音，由於不少零售業的庫存水位偏低，近期補貨急單需求出籠。
11月台灣到北美市場的空運貨運價公斤約新台幣230-250元，12月已經來到250-280元，時序愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。
航空雙雄華航、長榮航看好2026年航空貨運市場外，國內最大的航空物流業者中菲行董事長錢文君都認為，12月是航空貨運傳統旺月，各種耶誕節、新年假期需求強勁，再加上 AI需求強，資通訊產品需求也很旺；航空貨運市場不只第4季好，也會延續到2026年。
展望2026年，持續看好AI伺服器、半導體等需求加持，再加上電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，2026年航空貨運市場有望價量齊揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言