航空貨運市場求旺 運價下周漲幅8%起跳

航空貨運市場進入12月的需求旺月，近期過節需求出籠推升美國電商貨量顯著攀升，再加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美的航空貨運價格跟著喊漲，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，急單漲幅達20%，已經出現喊價3字頭。

國內的物流業者分析，原本市場預期美國零售業今年會表現不好，最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業的銷售傳佳音，由於不少零售業的庫存水位偏低，近期補貨急單需求出籠。

11月台灣到北美市場的空運貨運價公斤約新台幣230-250元，12月已經來到250-280元，時序愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。

航空雙雄華航、長榮航看好2026年航空貨運市場外，國內最大的航空物流業者中菲行董事長錢文君都認為，12月是航空貨運傳統旺月，各種耶誕節、新年假期需求強勁，再加上 AI需求強，資通訊產品需求也很旺；航空貨運市場不只第4季好，也會延續到2026年。

展望2026年，持續看好AI伺服器、半導體等需求加持，再加上電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，2026年航空貨運市場有望價量齊揚。