快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

航空貨運市場求旺 運價下周漲幅8%起跳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空貨運市場第4季需求旺，有望旺到2026年。資料照
航空貨運市場第4季需求旺，有望旺到2026年。資料照

航空貨運市場進入12月的需求旺月，近期過節需求出籠推升美國電商貨量顯著攀升，再加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美的航空貨運價格跟著喊漲，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，急單漲幅達20%，已經出現喊價3字頭。

國內的物流業者分析，原本市場預期美國零售業今年會表現不好，最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業的銷售傳佳音，由於不少零售業的庫存水位偏低，近期補貨急單需求出籠。

11月台灣到北美市場的空運貨運價公斤約新台幣230-250元，12月已經來到250-280元，時序愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。

航空雙雄華航、長榮航看好2026年航空貨運市場外，國內最大的航空物流業者中菲行董事長錢文君都認為，12月是航空貨運傳統旺月，各種耶誕節、新年假期需求強勁，再加上 AI需求強，資通訊產品需求也很旺；航空貨運市場不只第4季好，也會延續到2026年。

展望2026年，持續看好AI伺服器、半導體等需求加持，再加上電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，2026年航空貨運市場有望價量齊揚。

市場 聖誕節 零售業

延伸閱讀

聖誕節交換禮物超燒腦！他憂送1物雷到人…網反讚：不會出錯

貿聯強攻北美 墨國擴產

大江深化北美布局

瑞芳區爪峰里提前歡度佳節 發送聖誕紅增添節慶氛圍

相關新聞

六都房仲公會看明年房市 這都最有信心「將率先回溫」

2026年即將來到，六都房仲公會理事長提出明年房市預測，台中房仲公會理事長認為，台中在建設利多支撐下，可望率先回溫；高雄...

航空貨運市場求旺 運價下周漲幅8%起跳

航空貨運市場進入12月的需求旺月，近期過節需求出籠推升美國電商貨量顯著攀升，再加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美的航...

中鋼廠慶／董座黃建智：不是被動等市場變好 而是主動出擊航向藍海

中鋼（2002）13日舉辦54周年廠慶，董事長黃建智說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前的鋼鐵市場陷入泥濘，中...

中工經營權之爭／剛休兵又生變 中工傳找新美齊 力抗寶佳

中工經營權之爭傳出重大變化，消息來源指出，中工打算跟新美齊進行股份交換，此舉將稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率，恐...

環泥：停止向台泥採購水泥 明年起全數改為海外進口

進口水泥紛爭再度擴大，台泥日前表示，水泥公會已就日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，南部水泥大廠環泥昨（12）日正面...

內政部表揚永續建築美學 14件綠建築獲獎作品展出

內政部13日舉行第54屆建築師節慶祝大會暨第13屆優良綠建築作品頒獎典禮。政務次長馬士元表示，政府推動永續近零發展過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。