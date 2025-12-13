人類嗅辨潛力高 台水升級「熱嗅」檢測防堵油污未爆彈

基隆河油污染事件後，台水抽水站全面從「冷嗅」升級「熱嗅」檢測，台水指出，人類嗅覺具極高分辨潛力，可補足儀器監測缺口，過去曾透過聞嗅方式，成功阻攔受污染水源，顯見資深一線人員的「嗅辨」經驗不可或缺，如今透過科技、人工雙管齊下，持續為民眾用水安全把關。

日前基隆河八堵抽水站發生油污染，影響基隆市暖暖區、安樂區、中山區、七堵區、仁愛區、信義區及新北市汐止區等約18萬戶，為防止偷排、偷倒廢油未爆彈，台水從源頭加強把關，新增「水中油監測器」，搭配既有「水面油膜監測儀」（利用水面油花光影辨識），更全面監測油品類引發原水水質異常情形。

不過，儀器偵測總有極限，台水指出，根據研究，人類可以區分超過1兆（one trillion）種不同的氣味混合物，顯示人類嗅覺系統具極高的分辨潛力，水質把關上，一線人員「嗅辨」工作不可或缺。

冷嗅升級熱嗅 操作人員更易感知水樣異味

八堵抽水站原設置的相關水質監測儀器，已符合一般環境水質監測所需，並每2小時進行原水「冷嗅」檢測。台水事發後，立即全面採用更精準的「熱嗅」檢測設備，此為用來了解水中異味的輔助工具，非法令規定應設置設備。

台水副總經理武經文接受中央社記者訪問說明，冷嗅、熱嗅都是作為判斷水中是否有異味的一種人工輔助檢測方式，一般狀況下採取冷嗅搭配相關水質監測儀器，即可初步判斷是否有水質異常情形。而熱嗅是將水溫加熱到約60度C左右再進行人工嗅聞，主要針對一般較不容易揮發的水中物質，藉由加熱增加其揮發量，讓聞嗅人員更容易感知異味。

為提升操作人員監測便利性，同步增設「連續式熱嗅設備」取代「水浴式熱嗅設備」，武經文解釋，舊設備需批次式加熱水樣達約60度C再進行人工嗅聞，操作上較不便利，因此升級設備，讓操作人員可隨時視需要進行水樣加熱嗅聞。

此外，台水針對取水口上游部分基隆河段進行24小時派員巡查，如發現水質污染情事將立即通報環保及河川主管機關進行稽核，減少偷排、偷倒風險。

資深人員熟悉季節水質差異 曾嗅辨攔截廢液立大功

武經文指出，水質監測儀器雖可24小時連續監測，但也有其限制，如監測項目較單一，且易因水中濁度上升而影響準確性甚至需停機，且部分資深人員對於當地水源季節性變化導致的水質差異，累積豐富經驗，結合水質監測儀器數據解讀、分析，可提供淨水場操作人員調整操作參數參考。

台水表示，根據研究，人類擁有約350到400種功能性嗅覺受體基因，所以每個人對於氣味的感受與感知能力不盡相同，且人類的嗅覺能力並非固定不變，會受年齡、健康狀況、環境因素、訓練等影響。

因此，執行嗅辨工作的一線人員須經過相當訓練與經驗傳承，才有辦法在短時間內判斷水中味道是天然還是人為污染造成，進而採取應變作為。

台水過去也曾透過冷嗅成功攔截污染，112年關西淨水場鳳山溪發生污染，操作人員第一時間透過冷嗅發現水中有異味，配合水源巡查發現取水口上游遭受偷排廢液，有效阻絕污染進入管網影響民眾用水，在進行場內清污及架設臨時取水設施後，短時間即恢復供水，並配合環保及司法單位，將不肖業者繩之於法。

電子鼻趨勢 台水將視技術發展精進水質監測系統

隨著科技發展，飲用水水源油污染偵測上，國際趨勢逐漸轉為「電子鼻＋人工嗅辨＋化學分析」三軌並行模式。

電子鼻（Electronic Nose, e-nose）是一種能夠模擬人類嗅覺系統感知、分析和識別複雜氣味或揮發性成分的電子分析儀器，將主觀的生物感覺轉化為客觀的、科學化的數據。

武經文表示，多年前台水曾與國內學界討論應用於水質監測可行性，但依當時技術及國內原水條件複雜性，人工嗅辨仍較適合當時水質條件。不過近年隨著人工智慧發展及電子鼻辨識技術提升，二者搭配下使用性更加廣泛，將視技術發展狀況，精進原水水質監測系統。