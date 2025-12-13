中鋼廠慶／董座黃建智：不是被動等市場變好 而是主動出擊航向藍海

中鋼（2002）13日舉辦54周年廠慶，董事長黃建智說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前的鋼鐵市場陷入泥濘，中鋼不是被動等待市場變好，而是主動出擊，以行動守住市場、以轉型提升競爭力，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩的航向藍海。

黃建智表示，每年廠慶都是中鋼的感恩時刻。那些共同走過的路、扛過的挑戰、守住的承諾，都在廠慶當天，再次被記起。

黃建智指出，前陣子在台灣最感人的身影就是「鏟子超人」，他們沒有披風，也沒有超能力，卻在最艱難、無光、沒有掌聲的環境中，一鏟一鏟把那又黏又厚又臭的泥濘清開，用明知艱難、卻仍堅持向前的勇氣，鼓舞激勵同行的夥伴，共同完成艱鉅的行動。

當前的鋼鐵市場，正像這攤泥濘，短期面對國際需求低迷、產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組，每項都是對中鋼韌性的考驗。每位中鋼人就如同「鏟子超人」般扮演自己關鍵的角色：守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程。

黃建智說，每個中鋼人都努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來路。逆境裡不能等光，要自己鑿光；沒有一個偉大的成就，是靠等待而來，所有的進步，都需要靠主動出擊、化危機為轉機。

因此，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境；對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化與創新，「我們不是被動等待市場變好，而是主動出擊，以行動守住市場、以轉型提升競爭力，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩的航向藍海」。

黃建智表示，這幾年台灣發展亮點聚焦半導體、AI、電動車或機器人等先進產業，中鋼的鋼品是台灣各項建設、能源轉型與科技製造不可或缺的根基與支撐，這就是中鋼的價值。