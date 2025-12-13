快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

六都房仲公會看明年房市 這都最有信心「將率先回溫」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖／記者游智文攝影
台中房市示意圖／記者游智文攝影

2026年即將來到，六都房仲公會理事長提出明年房市預測，台中房仲公會理事長認為，台中在建設利多支撐下，可望率先回溫；高雄理事長則認為高雄明年仍脫離不開低迷走勢，議價空間加大，未來買方市場態勢明確。

中華民國房仲公會全聯會近日舉行年終記者會，理事長王瑞祺表示，去年央行祭出第七波信用管制，就知道房仲業者不妙了，因為房仲業靠的就是房市交易量，央行一緊縮市場資金，交易量即時頓挫。

他表示，去年已有一波業者不支倒地，今年這趨勢更加明顯，只是退會有時間落差，加上部分業者還在硬撐。推估今年房屋交易量大約落在26~27萬棟之間，年減幅達二成以上。

對於2026年房市，六都房仲公會理事長分別提出預測。

台北市房仲公會理事長蘇金城表示，今年前11月對比去年同期北市成交量跌24％。展望明年，12月18日央行的理監事會對目前的管制措施這是一個關鍵，如果沒有適度鬆綁，明年台北市的房市，將依舊是一個量縮、價緩跌的格局，對靠成交量生存的不動產仲介業，將面臨前所未有的挑戰。

新北市房仲公會理事長林平川認為，2026年新北市主要區域房市將呈現溫和盤整。板橋、中和等成熟區因生活機能完整，買盤仍以自住為主，交易量穩定；新莊、副都心及三重受重大建設與產業發展帶動，價格維持緩步上行；淡水與汐止受通勤與交通因素影響，市場表現相對分歧。

桃園市房仲公會理事長蕭順智認為，桃園持續落實重大建設，招商就業移入，人口持續流向桃園，加上棋盤式的交通建設、環狀式的軌道形成，桃園已是生活機能成熟及交通便利優勢區。以目前市場供需、人口、就業及建設條件來看，房價具有相對支撐性；惟購買需求稍顯疲弱，加上政策與經濟不確定，市場將進入量縮價穩階段。

台中市房仲公會理事長林志雲表示，2025年房市是真的冷，各店業績大多只剩三分之一，會員家數方面，台中也從1,538家下降到1,530家，還有不少是暫停營業尚未註銷的會員，2026年初預計會員統計數字將會更明顯。

不過目前並非沒人想買，而是多數人不敢買，市場觀望氣氛濃厚。但台中人口持續正成長，又有重大建設與台積電擴廠等利多，剛需穩定累積，不論重劃區或舊市區都具發展潛力，待政策明確穩定後，有機會看到曙光，台中可望率先回溫。

台南市房仲公會理事長鄭淵臨表示，以台南市各行政區的住宅價格指數來看，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，其次為歸仁區以及佳里區；此外，部分行政區月變動率維持於正成長，如中西區、仁德區及東區。整體而言，預計2026年台南市住宅市場將進入價量略跌的整理格局。

高雄市房仲公會理事長郎德明表示，今年第四季呈現海嘯過後的慘烈災情。成交量急遽下滑；更甚者即便掉價出售仍然乏人問津。預估2026年高雄房市表現仍脫離不開低迷的走勢，量縮價格持續走跌，但區域表現將出現分化的格局，另外議價空間加大，未來買方市場態勢明確。

圖／記者游智文攝影
圖／記者游智文攝影

房仲業者 市場 房市

延伸閱讀

不到2個月燒掉1500萬 桃園動支災準金處理事業廚餘

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

桃園守望相助隊新制服 看見名設計師風格時尚美學、機能

桃園育達高中70校慶 蘇俊賓：深耕桃園、厚植城市人才

相關新聞

六都房仲公會看明年房市 這都最有信心「將率先回溫」

2026年即將來到，六都房仲公會理事長提出明年房市預測，台中房仲公會理事長認為，台中在建設利多支撐下，可望率先回溫；高雄...

中鋼廠慶／董座黃建智：不是被動等市場變好 而是主動出擊航向藍海

中鋼（2002）13日舉辦54周年廠慶，董事長黃建智說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前的鋼鐵市場陷入泥濘，中...

中工經營權之爭／剛休兵又生變 中工傳找新美齊 力抗寶佳

中工經營權之爭傳出重大變化，消息來源指出，中工打算跟新美齊進行股份交換，此舉將稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率，恐...

環泥：停止向台泥採購水泥 明年起全數改為海外進口

進口水泥紛爭再度擴大，台泥日前表示，水泥公會已就日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，南部水泥大廠環泥昨（12）日正面...

企業生日快樂／英特爾 扮生態系最佳盟友

全球知名晶片大廠英特爾1985年設立台灣據點，40年來與台灣產學界及供應鏈建立深厚而緊密的合作關係。展望未來，英特爾業務...

企業生日快樂／英特爾留才文化 鼓勵多元發展

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜指出，英特爾的文化願意讓員工有多元嘗試與歷練，所有的主管都是要幫公司留人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。