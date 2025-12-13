台泥遺憾環泥不支持碳有價轉為進口水泥 憂碳費制度不公造成進口避稅

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

針對環泥（1104）對外表示不再採購台泥（1101）水泥轉向進口一事，台泥12日表示，對於環泥選擇不再支持「碳有價」的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，台泥深感遺憾。台泥強調，因為公司兩年前即提早推出低碳產品開發新市場，所以業績並不會受到影響。

台泥指出，這起事件凸顯台灣政策存在嚴重漏洞：當國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」時，形同懲罰致力減碳的本土業者；也將迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。

台泥說明，公司長期以來致力於推動國內產業的低碳轉型，過去均提供認同減碳之業者包括環泥，優惠於一般市場行情的價格供應熟料及水泥。惟近期獲悉環泥計畫擴大使用高碳排的進口水泥，此舉已改變雙方原有的合作初衷，「我們遺憾經多次溝通仍未果」。

台泥認為，既然合作前提不復存在，台泥便無法依循過去的價格結構，但仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨予環泥，很遺憾環泥最後仍選擇全面使用高碳排的進口熟料與水泥。

台泥進一步引用數據示警，2025年台灣進口熟料與水泥合計將超過370萬噸，台灣對進口水泥的依賴程度已「傲視亞洲」，粗估今年進入台灣的進口水泥與熟料也幫台灣多增加了至少20萬噸碳排。

針對環泥強調進口來源包含日本及東南亞國家，台泥揭露市場數據指出，日本水泥出口至台灣的平均傾銷差率高達驚人的106.09%。以2024年下半年至2025年上半年為例，日本水泥出口至我國的平均出廠價每公噸僅約新台幣1,400元，遠低於其在日本國內正常售價每公噸新台幣3,800元，價格低了逾一倍。 這顯示所謂進口水泥，實質上是鄰國以低於其本國成本傾銷到台灣的過剩產能。

台泥表示，環泥轉向進口一事不僅是單一企業的選擇，若政府不及早實施台版CBAM（碳邊境調整機制），堵住進口高碳排水泥傾銷與規避碳稅的雙重漏洞，未來將會有更多本土業者為了生存，放棄本地製造與減碳，轉型為純粹的進口商以規避碳費，這將是台灣淨零轉型路徑上最大的挫敗。

