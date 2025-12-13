廣運集團揮軍超級液冷散熱市場 金運偕台日夥伴搶攻日本AI算力市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
廣運暨金運科技董事長謝明凱展示金運與合作夥伴推出資料中心整體解決方案。記者李珣瑛／攝影
廣運暨金運科技董事長謝明凱展示金運與合作夥伴推出資料中心整體解決方案。記者李珣瑛／攝影

廣運集團（6125）旗下金運科技攜手台日企業合作夥伴，於12日舉行新產品發表會。廣運暨金運董事長謝明凱表示，金運與合作夥伴推出資料中心整體解決方案，將搶攻日本人工智慧（AI）資料中心市場。

金運12日舉行產品發表會，展示在 AIDC（AI Data Center）布局的最新成果，推出台灣首批自主研發的2.5MW 超大型液冷CDU（Cooling Distribution Unit），並同步公布已完成AIDC全球策略合作夥伴整合、目標於2026年申請股票公發興櫃，成為廣運集團近年最具戰略意義的轉型里程碑。

謝明凱表示，發表會最大亮點是金運科技發布自主研發的2.5MW CDU，配置高效泵浦、冗餘液路、Redfish架構，支援大型GPU Farm與GB200/B200等液冷伺服器叢集需求。

金運科技副總經理黃飛榮說明指出，2.5MW只是2026年的起手式。未來將推升InRow CDU標準化與模組化，全面導入專屬MCU控制晶片、Redfish架構管理、AI預測性控制，使CDU具備「自動調度、CDU群控、智慧診斷」能力，目標要為客戶降低30%建置成本。

金運產品發表會現場展示集結合作夥伴技術產品，推出的資料中心整體解決方案如下：

•技鋼科技：最新B300系列液冷伺服器

•NIDEC（日本）：GB300水冷版本與高速液冷快速接頭

•HITACHI ENERGY：AIDC高壓電力系統模組

•康舒科技：33kW / 72kW Power Shelf

•高力：真空硬焊分歧管與板式交換器

•明泰科技：800G高速交換器

•INFINITIX：AI Stack調度引擎 + ixCSP GPU管理解決方案

•鵬碩系統：與金運共同開發的GB300數位孿生系統，用於GPU全生命周期監控

謝明凱說，金運已與HITACHI、信越科學（SSI）、NIDEC等多家合作夥伴簽署合作備忘錄，將共同搶攻日本人工智慧資料中心市場商機。此外，金運將於2026年啟動熱捕捉發展計畫，將熱以資產的概念進行管理，搶進未來每年可達新台幣100億元規模的新能源市場。

金運目前已布局日本、東南亞、中東與北美市場，並取得多項大型數據中心概念性驗證（POC）設計案，並計劃2026年第2季申請公開發行及登錄興櫃，邁向新里程碑。

AI 科技 日本

