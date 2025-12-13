華城AI資料中心訂單衝120億 變壓器銷售添動能

重電廠華城（1519）昨（12）日召開法人說明會，總經理許逸德表示，今年前11月外銷占營收比成長至57％，金額超過百億，未來有望續增；更看好明年起人工智慧（AI）資料中心的變壓器銷售，相關訂單達120億元，預計由目前的5%-6％營收比重，大舉成長至10%。

為了因應未來市場成長需求，許逸德表示，華城觀音3B廠預計今年完工、明年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器；台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產。台中廠擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

華城法說會重點

許逸德表示，AI帶旺電力需求，在「算力就是國力」大趨勢下，AI資料中心相關訂單能見度已達2028年。目前占營收比重七成的主力產品變壓器，目前產能約5萬MVA/年；明、後年觀音3B廠及台中廠擴產完成後，目標產能上看9萬MVA/年。

華城近年積極布局國際，今年外銷占比已達營收逾五成，更成為星際之門（Strargate）計畫變壓器指定第一期供應商。許逸德表示，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期明年有望成長至超過營收的10%；相關訂單從2024年底陸續出貨，明年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。許逸德表示，科技巨擘用電需求緊迫，AI資料中心要求盡可能縮短產品交期，獲利空間也相對大；目前華城交貨期兩年半，相較之下，歐洲廠商則平均超過四年。

內銷部分，華城受2050淨零碳排與能源轉型目標、台電強化韌性電網等政策加持，內銷同樣看旺，公司表示，承諾優先滿足台電需求，銷售量持續增加。

至於外界關心關稅影響，華城表示，2027至2028年的訂單，已預先將部分關稅影響放入成本計算，預計影響更輕微。