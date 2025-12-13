中工經營權之爭／台上言和 台下角力不斷

今年11月3日，中工（2515）一紙聲明，揭開了寶佳集團布局八個月的併購計畫，一個月後，中工釋出一席董事予寶佳，雙方將合作並且良性互動；未料兩周後，又傳出中工找新美齊結盟、逼退寶佳，這場中工經營權之戰，台上握手言和、台下角力不斷，好戲還在後頭。

今年78歲的沈慶京手握中工、中石化兩家上市公司經營權；1980年代曾經名列台灣股市四大天王之一，也是目前唯一仍活躍於商場者；不過，正當將邁入80大壽之際，迎來卻是官司不斷、經營權飄搖風波。

事實上，中工被寶佳少東林家宏鎖定，非一時興起，而是有組織、有計劃的併購，林家宏主動發起的併購案，至少超過20件，擁有專業法律和財務團隊；雖然目標是「價值投資」，但夾帶著千億元身家的寶佳，多讓被入主的公司「不寒而慄」，這也難怪，被投資的對象會「多留了份心眼」。

這次中工經營權，早在今年4月8日，林家宏就透過寶佳集團旗下15個公司法人、自然人開始插旗搶灘；近八個月布局，因法令規定持股逾10%，需對外公告，加上中工發覺有新投資人加大持股並揭露，才讓這宗主動發起的併購案，正式浮出檯面。

不過對戰夾帶著資金優勢的寶佳，商場老將沈慶京也不是省油的燈；目前手中對中工可控股權至少超過15%，林家宏團隊也拿下逾15%持股，雙方旗鼓相當。

12月1日中工釋出一席予寶佳，外界解讀是握手言和，但熟知內情看破不說破，這僅是煙霧彈；近期市場傳出中工找新美齊結盟、逼退寶佳，但市場人士分析，「遠水救不了近火」，若確有其事，上市公司新美齊需經董事會同意，增資還需提交主管機關審查，且審查還需流程，真的等到盟軍來了，可能公司已在別人手中。