中工經營權之爭／剛休兵又生變 中工傳找新美齊 力抗寶佳

中工（2515）經營權之爭傳出重大變化，消息來源指出，中工打算跟新美齊進行股份交換，此舉將稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率，恐將引來寶佳的反擊，月初才傳出休兵的公司派與寶佳，將再掀戰火。

中工明年將改選，寶佳集團近來大舉買入中工股票，點燃經營權爭奪戰，引發市場高度關注。

中工經營權之戰攻防重點

針對中工將找來新美齊結盟入股，稀釋寶佳持股的消息，中工發言人程安慈昨（12）日否認，強調「沒有這回事」，集團從未有與外部人聯盟計劃，當前就是中工釋出一席董事與寶佳合作，雙方良性互動；新美齊也指「不清楚」有這件事。

中工本月1日公告，旗下法人董事「常理公司」改派代表人，由寶佳關係企業大華建設董事長鄭斯聰出任。中工釋善意，讓出一席董事代表人，由寶佳人馬進駐，被市場視為經營權之戰暫時休兵。

但休兵才沒幾天，市場就傳出，中工打算跟新美齊做股份交換。消息人士指出，根據公司法規定，兩家公司董事會通過就可以做股份交換，各發行新股給對方持有。

中工與新美齊如果做股份交換，寶佳持股就會被稀釋，雖然公司派、市場派持股都會有稀釋效果，但公司派引進的合作對象會是盟友，此舉對寶佳相對不利，也代表月初釋出善意的小沈（威京集團主席沈慶京），仍「堅持抵抗」。

消息人士指出，訊息顯示中工與新美齊有洽談股份交換，至於進度到什麼階段、預計何時開董事會等細節，則還不清楚。

知情人士透露，寶佳集團目前持有中工股權已超過15%，會再繼續加碼，目標是拿下過半董事席次，提升中工經營績效。

寶佳不止備妥加碼銀彈，就連委託書徵求通路也做好布局，但若雙方能和談、達成共識，不要開打最好，因此，對於公司派釋出的善意也欣然接受。

知情人士表示，小沈與寶佳雙方仍有溝通，但尚無交集。如今傳出中工找來新美齊救援，是否破壞與寶佳間的信任基礎？寶佳會如何反擊，將備受市場關注。