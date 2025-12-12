正瀚生技投入1.5億與中興大學共建全球首座質譜 AI 中心

全球暖化、氣候變遷正深刻改變農業生態系統，國際正尋求提升作物「氣候韌性」的科學解方。國立中興大學與正瀚生技（6534）12日舉行合作簽約儀式，雙方共同建置全球首座以農業永續為研發方向的「質譜多體學與人工智慧研究中心（質譜AI中心）」，由正瀚生技投入1.5億元作為核心研發資源。這項簽約儀式，由興大校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦代表簽署。

國際機構FAO（聯合國糧食及農業組織）與IPCC （政府間氣候變遷專門委員會）皆指出，氣候波動已是造成作物產量下降、品質衰退與生理功能受損的主要原因。

吳正邦指出，本月在西班牙巴塞隆納舉辦的國際生物刺激素大會，亦達成全球共識：提升作物自身的氣候韌性，是面對未來、實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向，這也是正瀚生技長期投入的核心目標。

質譜AI中心即將建置超過四台媲美中研院最頂尖規格的高效能液相層析串聯式質譜儀，並且整合胜肽體、代謝體、脂質體等多體學平台，結合AI預測模型，打造從「分子解析→功能驗證→田間應用」的完整技術鏈。這是全球首次將多體學與AI系統化導入作物氣候韌性研究，也將為作物韌性系統的科學化、標準化與國際化奠定關鍵基礎。

吳正邦表示，正瀚長期研發的三大作物韌性系統—內穩系統素（胜肽）、健化素（寡糖）與脂盾系統（小脂質），這三大系統分別從植物內穩來強化光合作用、能量管理及養分吸收，提升細胞壁、抗氧化能力及逆境適應能力來幫助植物健化，透過移動型胜肽和小脂質，來建立群體間快速化學訊號網路。

該中心將由國內知名質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技共同建立最適用於三大作物韌性系統的多體學平台，包含進行核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測平台建置，讓這三大系統從經驗式研發全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。