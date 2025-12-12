找新美齊結盟入股逼退寶佳？ 中工、新美齊回應了

市場傳出中工（2515）找來新美齊結盟入股，意在稀釋寶佳持股，對此中工發言人程安慈否認，強調「沒有這回事」，集團從未有與外部人聯盟計畫，當前就是中工釋出一席董事與寶佳合作，雙方良性互動。

新美齊也指「不清楚」有這件事。

近期市場傳出，中工打算跟新美齊進行股份交換，意在透過與新美齊的結盟，稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率。惟中工、寶佳1日才剛「握手言和」，中工將旗下法人董事「常理公司」改派代表人，由寶佳關係企業大華建設董事長鄭斯聰出任；當時，中工董座周志明表示，透過法人董事的更換，盼能與寶佳形成良性互動，也希望藉由新董事成員的背景、專業，讓中工治理架構更完整。

當時中工此舉，被外界解讀「中工釋善意」，讓出一席董事代表人後，雙方經營權之戰可望暫時休兵。不料，才過不到兩周，就有消息人士指出，根據公司法規定，兩家公司董事會通過就可以做股份交換，各發行新股給對方持有，雙方透過股份交換進行結盟，進一步稀釋寶佳持股。

對戰夾帶著資金優勢的寶佳，中工掌門人、商場老將沈慶京，曾在2012年僅以中石化7%股權，運用10多種戰略、裂解敵方陣營，扳倒對手，「威京小沈」也不是省油的燈；目前他手中對中工可控股權至少超過15%，林家宏團隊也拿下逾15%持股，雙方旗鼓相當。

12月1日中工釋出一席予寶佳，外界解讀是握手言和，但熟知內情者「看破不說破」，這僅是煙霧彈。

近期市場傳出中工找新美齊結盟、逼退寶佳，但市場人士分析，「遠水救不了近火」，若確有其事，上市公司新美齊需經董事會同意，增資還需提交主管機關審查，且審查還需流程，真的等到盟軍來了，可能公司已在別人手中。

目前中工、寶佳雙方持股相當，一旦鬆懈，就有可能被對手反殺，實際上，檯下諜對諜的角力，不曾鬆懈，這場堪稱近10年最有看頭一場經營權攻防，好戲還在後頭。