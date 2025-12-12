快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

台泥：環泥棄本土不挺「碳有價」 政策漏洞將增進口依賴

中央社／ 台北12日電

對於環泥表示不再採購台泥水泥，轉為進口購料一事，台泥今天晚間表示，對環泥選擇不再支持「碳有價」的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，「深感遺憾」。台泥強調，因2年前即提早推出低碳產品開發新市場，業績不會受影響。

台泥表示，環泥轉向進口一事，不僅是單一企業的選擇，若政府不及早實施台版CBAM（碳邊境調整機制），堵住進口高碳排水泥傾銷與規避碳稅的雙重漏洞，未來將會有更多台灣業者為了生存，放棄本地製造與減碳，轉型為純粹的進口商以規避碳費，這將是台灣淨零轉型路徑上最大的挫敗。

環泥營運長侯智元今天稍早表示，考量供應穩定性、品質與成本等原因，今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料。

台泥對此發出聲明指出，這事凸顯台灣政策存在嚴重漏洞，當國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」時，形同懲罰致力減碳的本土業者；也將迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。

台泥也說明，長期推動國內產業的低碳轉型，過去均提供認同減碳的業者包括環泥，優惠於一般市場行情的價格供應熟料及水泥，但近期獲悉環泥計畫擴大使用高碳排的進口水泥，此舉已改變雙方原有合作初衷，也遺憾經多次溝通仍未果。

台泥認為，既然合作前提不復存在，便無法依循過去的價格結構，但仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨予環泥，很遺憾環泥最後仍選擇全面使用高碳排的進口熟料與水泥。

台泥進一步引用數據示警，今年台灣進口熟料與水泥合計將超過370萬噸，台灣對進口水泥的依賴程度已「傲視亞洲」，粗估今年進入台灣的進口水泥與熟料也讓台灣多增加至少20萬噸碳排。

針對環泥表示，進口來源包含日本及東南亞國家，台泥揭露市場數據指出，日本水泥出口至台灣的平均傾銷差率高達驚人的106.09%。以2024年下半年至2025年上半年為例，日本水泥出口至台灣平均出廠價，每公噸僅約新台幣1400元，遠低於其在日本國內正常售價每公噸新台幣3800元，價格低了逾一倍，顯示進口水泥是鄰國以低於其本國成本，傾銷至台灣的過剩產能。

台泥 環泥

延伸閱讀

環泥停止向台泥採購原料 拓展東南亞進口及產品線

票選結果出爐！「熊」首登日本年度漢字 反映熊害層出不窮

台灣才適合待！他曝4點無法移居日本理由：沒想像中美好

亞泥挺減碳 從源頭做起

相關新聞

2026年房市預測字「平」！台中建商曝：房價難跌、科技撐場4大熱區

台中市不動產建築開發商業同業公會統計，今年推案金額年減27.9%，衰退關鍵在於限貸令與政策連環管制，並公布2026年台中...

找新美齊結盟入股逼退寶佳？ 中工、新美齊回應了

市場傳出中工（2515）找來新美齊結盟入股，意在稀釋寶佳持股，對此中工發言人程安慈否認，強調「沒有這回事」，集團從未有與...

順天建設推出「親子共融宅」 強調教育養成從家庭開始

面對少子化與家庭型態轉變，開發商也隨著居住趨勢打造創新產品。例如，順天建設（5525）近期推出住宅新案「NEVERLAN...

提升空側地面安全 民航局邀地勤、空廚業者座談

為提升機場空側作業安全與效率，交通部民用航空局12日邀集地勤與空廚業者座談，並討論桃園機場第三航廈北登機廊廳地勤規劃等議...

環泥停止向台泥採購原料 拓展東南亞進口及產品線

環泥營運長侯智元表示，考量供應、品質與成本等原因，環泥今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水...

落實ESG永續發展 台塑生醫獲經濟部頒發2025年Buying Power兩大獎肯定

台塑生醫近年積極延伸觸角，將對環境與社會的企業責任落實到轉投資的事業體上，落實ESG永續發展獲肯定。經濟部中小及新創企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。