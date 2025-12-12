順天建設推出「親子共融宅」 強調教育養成從家庭開始

面對少子化與家庭型態轉變，開發商也隨著居住趨勢打造創新產品。例如，順天建設（5525）近期推出住宅新案「NEVERLAND夢．島」，即以「親子共融」為核心，將親子互動與教養需求整合融入居住環境，創造豐富的家庭共學情境場域，讓孩童在日常生活中，潛移默化中養成觀察、探索、專注關鍵性格特質，是當前房市產品一大創新理念。

順天建設表示，團隊在規劃各開發案時，會根據開發地塊的環境位置、人文條件、區域關係而個別考量、設定，並且深入探討居住與生活型態，打造最適切的產品。

本次推出「NEVERLAND夢．島」，著重於少子化時代對親子教育養成的要求，並期望為下一代找回科技世代中失落的童年。

全案基地面積約1,453坪，位於雙臨路角地，塑造城內之城、世外桃源的童夢樂園。沿街大尺度綠化退縮，緩衝繁華塵囂，後院規劃互動式綠野地景，提供孩子探索自然、盡情跑跳的天地；另設置親子露天農場，讓生態與自然教育融入日常生活中。

親子共享的公設項目，還包括可多元運用的親子手作空間，孩子沉浸於繪畫、烘焙等才藝樂趣時，陪伴的家長亦可透過大面開窗欣賞戶外花園景緻，同時享受著愜意咖啡時光。

而陽光與綠意灑落的親子瑜伽空間，與親子遊戲閱覽空間，輕鬆轉換動態與靜態活動場景，為不同世代的生活節奏創造共融與平衡。

在交通條件方面，「NEVERLAND夢．島」位在南台中兩大聯外道路：永春東路與黎明路交會處，比鄰高鐵特區、高鐵門戶特區、豐樂秀泰生活圈，不論高鐵、高速公路、快速道路都能便捷可及，兼具交通優勢與生活商圈機能，是年輕家庭移居的首選脈絡。

此外，「NEVERLAND夢．島」西行永春東路亦可快速通往中科、精密機械科技創新園區等科技廊道，是科技菁英家庭自住或規劃第二住所的絕佳選擇。

該案聯手業界頂尖團隊，邀請到榮獲多項建築大獎的黃郁文建築師，根據「NEVERLAND夢·島」座落城市街角的立地條件，打造隱身於繁華都會的靜謐島嶼。

而日月潭雲品酒店行政酒廊的空間設計團隊——拾集設計，則是以融合景觀、日光、氛圍的五感體驗空間，與使用者對話、交織出專屬住戶的生活旋律；以及擅長以台灣原生植物打造島嶼之野的知名景觀設計師——吳書原，擘劃回歸本心的築夢花園。