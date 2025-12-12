虎航將招募60名空服員

國內唯一平價航空台灣虎航（6757）因應新機隊擴充，再加上看好航空市場續旺，昨（12）日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員，為營運擴大布局準備。

台灣虎航自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運效率，日前董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，作為下一個階段的發展計劃；若以美元匯率31.34計算，約新台幣183.7億元。

台灣虎航11月自結單月營收12.60億元，年增約6.4%，創同期歷史新高，累計前11月營收154.13億，亦續創新高。整體第4季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第4季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受聖誕、跨年及農曆新年延續到2026年第1季。

台灣虎航本次客艙組員，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取的客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可成為正式客艙組員。