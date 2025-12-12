快訊

2026年房市預測字「平」！台中建商曝：房價難跌、科技撐場4大熱區

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市不動產開發公會今舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會。記者趙容萱／攝影
台中市不動產開發公會今舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會。記者趙容萱／攝影

台中市不動產建築開發商業同業公會統計，今年推案金額年減27.9%，衰退關鍵在於限貸令與政策連環管制，並公布2026年台中房市預測字「平」，意味市場走向「平穩、平衡、平和」，整體市場呈現量穩價平格局。

公會理事長謝麟兒說，「賠本生意沒人做」，2026年在稅制推升成本下，未來房價仍難大幅下修；台中熱區仍脫離不了科技、交通、重劃區，推測升溫區域包含14期、水湳經貿園區、單元系列重劃區、13期，受到以科技業、自住客為主撐起市場，這群人薪資成長高速、購屋目標明確，尤其鎖定近工作地附近、交通便利、未來具發展的區域。

公會統計，台中今年共推出1萬8377戶、推案總銷金額4176.8億元，較2024年全年5796.2億元，減少1619.4億元，年減27.9％。

謝麟兒說，台中今年推案量、戶數到推案金額均明顯衰退，最影響市場的關鍵仍是銀行的資金緊縮限貸令與政策連環管制，在資金全面緊縮下直接壓抑成交量；通膨、薪資追不上房價、自備款難累積，是年輕人最大困境。但隨著銀行鑑價趨保守，許多首購族、換屋族貸款成數下降，購屋門檻增高成為購屋族痛點。

謝麟兒認為，台中的正向發展，包含中科投資增加，雙巨蛋、漢神百貨、烏日第一大百貨等重大建設加持，加上台中在產業、人口、投資同步正成長下，未來房市將進入「溫和增長、區域分化、產品品質競爭」的三大主軸。

至於房價部分，謝麟兒認為，政府近年增加房地合一稅，建商土地成本、建築成本、法規標準同步提高，加上利率維持高檔，「殺頭生意有人做、賠本生意沒人做。」因此成本面已成不可逆趨勢。

謝麟兒提出4建言，包括金融管制分區分級、彈性化利率補貼、鬆綁4000萬元豪宅貸款門檻、房地合一稅專款專用。

台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒公布，2026年台中房市預測字「平」。記者趙容萱／攝影
台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒公布，2026年台中房市預測字「平」。記者趙容萱／攝影

台中 房地合一稅 科技業 重劃區

