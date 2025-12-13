企業生日快樂／英特爾留才文化 鼓勵多元發展

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜。照片/英特爾提供
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜。照片/英特爾提供

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜指出，英特爾的文化願意讓員工有多元嘗試與歷練，所有的主管都是要幫公司留人才，這種公司文化塑造並不容易，主管必須有深刻體認並抱持開放態度。

莊蓓瑜提到，在目前的職位，是抱著服務大家的態度，未來將秉持客戶優先的概念，希望與整體生態系一同成長。以下為專訪紀要：

問：在英特爾歷練過不同職務，如何看待職場文化？

答：英特爾鼓勵員工在公司內部橫移發展。英特爾有很多產品，布局很多區域，公司希望培育人才，讓員工有愈多元的嘗試歷練，可以具備更完整的能力服務市場和客戶。

英特爾員工除每年會與主管進行職涯討論，平均在任職五年左右時，會評估職涯發展上是否可再做新嘗試，如果員工有意願又有適合的職位，主管會給予援助。英特爾希望所有的主管都幫公司留人才，必須知曉自己團隊內成員的能力屬性，並協助其有適當的職涯規畫與發展。

公司在制度上很鼓勵員工做不同的嘗試，例如員工請產假、育嬰假等，需要一段時間代理時，其他員工若對代理的工作有興趣，也可以爭取，甚至跨區域工作。英特爾的主管很少對於員工的嘗試表達反對意見，如果沒有特殊理由，都會想辦法促成。塑造這種公司文化並不容易，主管必須深刻體認並持開放態度。

問：上任超過半年的心路歷程？

答：從先前主要負責華碩（2357）業務，到現在負責整個台灣市場，要考量的面向更廣，因此時時刻刻提醒自己，不同類型的客戶會有不同需求，市場操作或節奏也不太相同，必須盡量貼近客戶的需求，同時兼顧公司營運最大效率，這需要團隊的群策群力。

問：英特爾執行長陳立武提到要找回客戶信任，分公司該如何落實？

答：台灣分公司員工不管是對應到美國的哪一個事業群，都有一個共通性，就是都以客戶為主。我們的工作基本上都是在台灣生態圈內，是最貼近客戶的一環，一直都在服務客戶。

客戶的產品要上市前可能碰到各種問題，英特爾台灣分公司希望提供更好的客戶服務。目前分公司的規模持續成長，很大部分的原因就是要挹注資源以更貼近客戶。

因此在客戶服務方面，要更用心聆聽。尤其現在市場變化很快，AI讓很多事情的進展速度大幅加快，服務客人方面就要思考怎麼做可以更快速、更全面或更開放。現在要時常跳脫既有思維，看看有沒有其他不一樣的角度與想法。

陳立武上任後常提醒大家，他要「bad news first」，不要為了讓老闆聽到開心，而讓好訊息傳得快，他希望壞訊息可以傳更快，大家才有辦法持續精進與改變，這點也是公司內部提倡的觀念。

問：新度行銷業務有何計畫？

答：英特爾的大方向首先強化x86產品市場的領導地位，以及生態系的活躍度。服務客戶方面，會努力提升客戶滿意度。陳立武希望同仁不只講出來的承諾要做到，還要做到超過的程度。這是追求客戶滿意的過程。不能一開始就開出自己沒有太大把握做到的支票，沒有評估確切的達成率有多高，並讓客戶產生誤會。我們希望跟著整體生態系一同成長，秉持客戶優先的概念，努力協助客戶克服痛點。

英特爾 市場 生態

延伸閱讀

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

台積電老臣投奔敵營！羅唯仁是工作狂8度延後退休 恐有免死金牌？

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

相關新聞

中工經營權之爭／剛休兵又生變 中工傳找新美齊 力抗寶佳

中工經營權之爭傳出重大變化，消息來源指出，中工打算跟新美齊進行股份交換，此舉將稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率，恐...

環泥：停止向台泥採購水泥 明年起全數改為海外進口

進口水泥紛爭再度擴大，台泥日前表示，水泥公會已就日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，南部水泥大廠環泥昨（12）日正面...

企業生日快樂／英特爾 扮生態系最佳盟友

全球知名晶片大廠英特爾1985年設立台灣據點，40年來與台灣產學界及供應鏈建立深厚而緊密的合作關係。展望未來，英特爾業務...

企業生日快樂／英特爾留才文化 鼓勵多元發展

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜指出，英特爾的文化願意讓員工有多元嘗試與歷練，所有的主管都是要幫公司留人才...

企業生日快樂／英特爾補位支援夥伴 追求進步

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜在英特爾服務超過20年，她說，英特爾鼓勵員工進行內部輪調的制度實在很好，讓...

中工經營權之爭／台上言和 台下角力不斷

今年11月3日，中工一紙聲明，揭開了寶佳集團布局八個月的併購計畫，一個月後，中工釋出一席董事予寶佳，雙方將合作並且良性互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。