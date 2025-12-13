企業生日快樂／英特爾留才文化 鼓勵多元發展

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜指出，英特爾的文化願意讓員工有多元嘗試與歷練，所有的主管都是要幫公司留人才，這種公司文化塑造並不容易，主管必須有深刻體認並抱持開放態度。

莊蓓瑜提到，在目前的職位，是抱著服務大家的態度，未來將秉持客戶優先的概念，希望與整體生態系一同成長。以下為專訪紀要：

問：在英特爾歷練過不同職務，如何看待職場文化？

答：英特爾鼓勵員工在公司內部橫移發展。英特爾有很多產品，布局很多區域，公司希望培育人才，讓員工有愈多元的嘗試歷練，可以具備更完整的能力服務市場和客戶。

英特爾員工除每年會與主管進行職涯討論，平均在任職五年左右時，會評估職涯發展上是否可再做新嘗試，如果員工有意願又有適合的職位，主管會給予援助。英特爾希望所有的主管都幫公司留人才，必須知曉自己團隊內成員的能力屬性，並協助其有適當的職涯規畫與發展。

公司在制度上很鼓勵員工做不同的嘗試，例如員工請產假、育嬰假等，需要一段時間代理時，其他員工若對代理的工作有興趣，也可以爭取，甚至跨區域工作。英特爾的主管很少對於員工的嘗試表達反對意見，如果沒有特殊理由，都會想辦法促成。塑造這種公司文化並不容易，主管必須深刻體認並持開放態度。

問：上任超過半年的心路歷程？

答：從先前主要負責華碩（2357）業務，到現在負責整個台灣市場，要考量的面向更廣，因此時時刻刻提醒自己，不同類型的客戶會有不同需求，市場操作或節奏也不太相同，必須盡量貼近客戶的需求，同時兼顧公司營運最大效率，這需要團隊的群策群力。

問：英特爾執行長陳立武提到要找回客戶信任，分公司該如何落實？

答：台灣分公司員工不管是對應到美國的哪一個事業群，都有一個共通性，就是都以客戶為主。我們的工作基本上都是在台灣生態圈內，是最貼近客戶的一環，一直都在服務客戶。

客戶的產品要上市前可能碰到各種問題，英特爾台灣分公司希望提供更好的客戶服務。目前分公司的規模持續成長，很大部分的原因就是要挹注資源以更貼近客戶。

因此在客戶服務方面，要更用心聆聽。尤其現在市場變化很快，AI讓很多事情的進展速度大幅加快，服務客人方面就要思考怎麼做可以更快速、更全面或更開放。現在要時常跳脫既有思維，看看有沒有其他不一樣的角度與想法。

陳立武上任後常提醒大家，他要「bad news first」，不要為了讓老闆聽到開心，而讓好訊息傳得快，他希望壞訊息可以傳更快，大家才有辦法持續精進與改變，這點也是公司內部提倡的觀念。

問：新度行銷業務有何計畫？

答：英特爾的大方向首先強化x86產品市場的領導地位，以及生態系的活躍度。服務客戶方面，會努力提升客戶滿意度。陳立武希望同仁不只講出來的承諾要做到，還要做到超過的程度。這是追求客戶滿意的過程。不能一開始就開出自己沒有太大把握做到的支票，沒有評估確切的達成率有多高，並讓客戶產生誤會。我們希望跟著整體生態系一同成長，秉持客戶優先的概念，努力協助客戶克服痛點。