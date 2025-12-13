企業生日快樂／英特爾補位支援夥伴 追求進步

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜在英特爾服務超過20年，她說，英特爾鼓勵員工進行內部輪調的制度實在很好，讓她永遠都有新的學習與成長機會。

莊蓓瑜表示，進入英特爾之前曾任職於台積電（2330），身為台北人，後來因家庭因素，尋求回台北工作的機會，當時剛好英特爾有適合的職務，因此在2003年加入。

剛進入英特爾時，莊蓓瑜在行銷部門，負責台灣市場行銷與活動，經過六年多的歷練，後來內部轉職到亞太區產品行銷部門，在兩年多的歷練中，學習協助客戶設計導入的過程，她認為，這是頗不一樣的學習階段，要去積極了解客戶需求，再匯集回報，並持續進一步協助客戶。

由於有了亞太區的經歷，後來英特爾內部在尋找對品牌廠負責業務時，莊蓓瑜因而入選，並有了服務品牌廠客戶華碩的機會，協助其將產品推向各個市場。在就任台灣區總經理前，莊蓓瑜在前一個職務上已累積13年的工作資歷。

莊蓓瑜指出，20多年來，感受到這家公司是很特別的地方，尤其現在台灣團隊已經很成熟，不需要擔心太多，除服務在地客戶，甚至在疫情期間，還可以自動補位支持其他地區團隊，即使所做之事不在原本工作範圍內，也不會覺得事不關己而袖手旁觀，會為了能讓整體事情做更好而自願支援，也會不斷提出新想法，持續追求整體的進步。

市場環境瞬息萬變，莊蓓瑜認為，身處變動的環境中，更要定下心來，知道自己為何而戰。

英特爾很重視台灣市場，也希望成為台灣生態系的最佳盟友。

台灣分公司同仁的能力沒有問題，後續就是要加快速度，向市場傳遞最好的產品和技術，並且服務客戶到位。