企業生日快樂／英特爾 扮生態系最佳盟友

全球知名晶片大廠英特爾1985年設立台灣據點，40年來與台灣產學界及供應鏈建立深厚而緊密的合作關係。展望未來，英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜表示，希望扮演台灣生態系的最佳盟友，也期盼讓台灣合作夥伴與客戶能以最快速、有效方式，接觸到英特爾的技術與產品。

英特爾是由諾伊斯（Robert Noyce）與摩爾（Gordon Moore）於1968年在美國創立，第一款產品是1969年4月面市的3101靜態隨機存取記憶體（SRAM），1971年推出全球首款商業化通用微處理器Intel 4004。

英特爾耕耘台灣的前十年，也就是1985年至1995年期間，任務大致是與台灣夥伴協同合作，透過微處理器技術推動個人電腦產業發展，當時台灣多家電腦與資訊相關廠商陸續成立。

1988年時，英特爾台灣據點與工研院合作，共同推動廣泛的處理器研發計畫。後來英特爾推出「Intel Inside」品牌行銷活動，幫助使用者識別採用Intel處理器的個人電腦。英特爾並於1993年3月發布首款Pentium處理器，台灣資訊產業軟硬體合計產值也在同年首度突破百億美元，成為世界上第五大資訊產國。

軟硬結合 強化在地連結

根據國發會的資料，1999年台灣資訊硬體產值是全球第三。英特爾從1995年到2005年與合作夥伴共同開發新產品、拓展市場，帶動周邊零組件產業的發展，逐漸形成完整的產業生態系。同時與台廠共同參與制訂產業標準，推動相關規格標準化。1995年英特爾在台灣設置的亞太應用設計中心（ADC）實驗室正式啟用。

英特爾這段期間提供80套搭載Pentium II處理器的高速開發系統，支援當時的經濟部工業局為期五年軟體發展計畫。

英特爾與在地連結不止於提供硬體支援，2000年時宣布英特爾教師培訓計畫（Intel Teach Program），開始贊助台灣國際科學展覽會（TISF）表現傑出的學生，前往美國參加英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）。另外，2003年宣布在台灣建立「英特爾創新研發中心」，以發展未來通訊基礎設施的基礎建設與全球標準。

英特爾從2005年至2015年協助台灣產業夥伴切入高附加價值產品，推出不同市場定位的商品如電競型、輕薄型筆電等。而台灣開始投入發展雲端資料中心，英特爾也為資料中心建置提供相關硬體、平台基礎支援等。

英特爾於2015年將台北辦公室遷至南港。2018年首次推出OpenVINO工具套件，結合多家台灣企業的技術貢獻，能針對英特爾硬體最佳化深度學習模型。英特爾並於2021年在台成立5G創新中心，協助5G生態系廠商與合作夥伴進行相關設備與解決方案的研發、測試與調校。

平台升級 提供解決方案

2022年英業達（2356）、英特爾與微軟攜手成立「5G Next Lab」，以推動由5G賦能的下一代產業應用。2023年攜手和碩，為台灣緊急應變人員開發可攜式5G網路解決方案。

為滿足高效能運算（HPC）與AI運算的需求，英特爾持續升級伺服器平台，並與台灣供應商合作，加速AI應用普及。去年台灣分公司與工研院共同成立「高算力系統冷卻認證聯合實驗室」，今年與宏碁智醫合作，將其AI輔助診斷軟體與英特爾軟硬體技術結合。也與中央大學、華碩合作成立「AI PC創新實驗室」，打造簡單易用且高效能的AI開發環境。

目前英特爾在台有約上千名員工。2025年3月，英特爾新任執行長陳立武指出，期許英特爾是一家聚焦工程的公司，會認真傾聽客戶意見，並召集堅實的團隊，修正過去的錯誤，重新贏回客戶信任。他將打造「新的英特爾」，努力恢復公司為世界級產品公司的地位，並打造為世界級的晶圓代工業者。

陳立武今年台北國際電腦展期間來台，與台灣夥伴慶祝英特爾40周年，以及與台灣供應鏈的合作情誼。

英特爾今年5月宣布由莊蓓瑜出任業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理。莊蓓瑜說，英特爾很重視台灣市場，希望扮演台灣生態系的最佳盟友。

AI浪潮中，莊蓓瑜強調，AI應用還在早期發展階段，英特爾希望協助台灣的客戶落實AI應用，獲得更多加值與價值。