落實ESG永續發展 台塑生醫獲經濟部頒發2025年Buying Power兩大獎肯定

台塑生醫近年積極延伸觸角，將對環境與社會的企業責任落實到轉投資的事業體上，落實ESG永續發展獲肯定。經濟部中小及新創企業署12日舉辦2025年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」頒獎典禮，台塑生醫今年再與凡立橙公司擴大採購寶特瓶智慧回收機案場，推動企業永續與社會共融的努力再次獲得肯定，兩度蟬聯採購獎「首獎-卓越領航獎」榮譽。

此外，台塑生醫也攜手南亞纖維公司及台塑便利家公司共創「回收寶特瓶+消費補充」雙循環模式，也獲頒「特別獎-創新共好組」肯定。

經濟部中企署自2017年起辦理此獎項，藉此鼓勵公民營企業組織單位採購社會創新組織產品或服務，協助社創組織取得資源及開拓市場商機，支持對社會及環境友善的產品。12日下午於台北市松山文創園區舉行頒獎典禮，台塑生醫由總經理劉慧啟代表受獎。

台塑生醫自2024年起連續兩年獲頒Buying Power獎項，去年認購凡立橙公司寶特瓶智慧回收機案場，透過輕鬆、好玩又有趣的商業模式，民眾只需將用完要拋棄的寶特瓶帶至智慧回收機投遞，就能直接參與環保力行的行列，還可累積點數至不同通路及店家使用，創造延續性商機。

今年公司再度擴大認購寶特瓶智慧回收機案場，已於全台多縣市合計鋪設250站，至今已回收1,190萬支寶特瓶，並將回收的寶特瓶，運用於台塑集團旗下的南亞纖維公司，加工成高附加價值的長纖絲及100%回收聚酯膜等產品；同時與台塑便利家公司共創「回收寶特瓶+消費補充」雙循環模式，再度獲得「首獎-卓越領航獎」及「特別獎-創新共好組」的雙重肯定。

台塑生醫今年在永續發展領域表現傑出，屢創佳績，除四度獲得「天下永續公民獎」及TCSA「永續觀光工廠獎」外，其轉投資公司台塑便利家亦獲得TCSA「台灣零售永續獎」及環境部「資源循環績優企業獎」；虹京資源榮獲環境部「淨水永續獎」，不僅是對全體同仁的肯定，也象徵台塑生醫及轉投資公司在追求營運成長的同時，仍堅定實踐企業永續發展的願景，及對社會與環境的承諾。