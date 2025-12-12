遠傳以責任採購打造永續價值鏈生態系 攜永訊智庫完成供應鏈碳排數據

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信表示，以責任採購打造永續價值鏈生態系，更攜手永訊智庫，收集供應鏈碳排放數據，涵蓋採購金額95%供應商碳排量，並與「DOMI綠然」合作，推動環境永續與地方再生。

遠傳以責任採購落實企業永續承諾，榮獲經濟部「Buying Power採購獎勵」最高榮譽「卓越領航獎」。遠傳今年度採購社會創新產品及服務金額逾4,000萬元，包含與「永訊智庫」合作收集供應鏈碳排放數據，降低供應商碳盤查成本，也與社會新創組織合作復育原民傳統經濟作物、打造資訊設備循環經濟模式等，展現企業以採購力推動永續成果。

遠傳表示，雲端碳盤查平台業者「永訊智庫」合作，今年起採用其系統收集供應鏈碳排放數據，涵蓋採購金額95%供應商碳排量，提升供應商提交效率與後續分析作業，並降低碳盤查成本與人力負擔。此舉不僅強化遠傳供應鏈的數位化碳盤查能力，更有助於未來擴大碳排熱點分析與減碳路徑規劃。

此外，遠傳表示，除以採購支持創新服務，更透過「遠傳新創加速器」輔導永訊智庫，並以策略投資協助其發展，展現企業推動永續新創的實際行動。

同時，遠傳也長期與台灣第一家B型企業「DOMI綠然」合作，推動環境永續與地方再生，包含於宜蘭英士部落合作，復育原住民傳統經濟作物、台灣原生種山胡椒（馬告），不僅減少碳排放、促進生物多樣性，更得以保留原住民文化傳統。在英士部落遭颱風重創時，遠傳更號召員工公益認購在地伴手禮，以購買行動支持部落重建，展現企業與社會共好的精神。

就連員工使用電腦器材，有別傳統一次性買斷，遠傳表示，改與社創組織合作改採授權使用，當設備達到使用壽命或有更新需求時，就由廠商進行回收檢整和升級，再重新投入市場，打造循環經濟，減少電子廢棄物產生，讓資源能最大化利用。

經濟部中小及新創企業署持續推動「Buying Power」計畫，鼓勵企業與社會創新組織合作，落實責任消費與生產，遠傳不僅已連續三年獲獎，今年更榮獲最高榮譽「卓越領航獎」，象徵企業採購不只是交易，更是推動社會創新的重要力量。12日舉辦頒獎典禮，遠傳公關暨企業永續長林慧珊代表出席領獎，由經濟部政務次長何晉滄親自頒發。

遠傳 碳排放 經濟部

