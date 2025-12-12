快訊

台灣氫能巴士可望成為下一個低碳交通 已送歐洲測試中

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
商研院今在台南舉辦2025智慧氫能運具未來趨勢論壇，左起高市公車聯管會主委陳可培、成大交管系教授魏建宏、氫谷動能董事長鄭英豪、商業發展研究院副院長張皇珍、中山科學研究院組長李德修、台灣中油公司經理顏子翔。圖／商研院提供
商研院今在台南舉辦2025智慧氫能運具未來趨勢論壇，左起高市公車聯管會主委陳可培、成大交管系教授魏建宏、氫谷動能董事長鄭英豪、商業發展研究院副院長張皇珍、中山科學研究院組長李德修、台灣中油公司經理顏子翔。圖／商研院提供

因應全球能源轉型及減碳趨勢，財團法人商業發展研究院（簡稱商研院）今天下午在台南老爺行旅降霖廳舉辦2025智慧氫能運具未來趨勢論壇，廠商分享目前已有3輛氫能巴士送歐洲測試中，有望成為下一個低碳交通工具。

會中邀請高雄市區公車聯合管理委員會主委陳可培、國家中山科學研究院軍民通用中心組長李德修、台灣中油公司綠能科技研究所專案經理顏子翔，以及氫谷動能股份有限公司董事長鄭英豪，共同就氫能基礎設施、城市低碳交通與氫能載具應用等議題展開交流，吸引電機電子、科技、能源、運輸及學界等產業人士踴躍參與。

商研院CDRI副院長張皇珍表示，全球淨零轉型加速推進，氫能被視為下一世代能源支柱並逐漸邁向商業化。台灣在小型系統整合與智慧化技術上具有優勢，包含CCS封存、CO₂利用與智慧監控等皆已具成果，商研院也導入DDS智慧監控技術，協助企業邁向低碳交通。隨著與國產氫能巴士在技術上逐漸成熟，期望未來能展示Taiwan can Help的實力。

顏子翔談到中油從加氫站流程架構、氫氣特性，到五道安全防護措施，完整展示如何確保氫能基礎設施的安全性，並說明未來將推動氫能大客車示範運行，並評估2030年於北中南建置加氫站。

陳可培指出，公車運輸正面臨電動化、無碳化與智慧化三大轉型方向，在國家2050淨零戰略下，氫能巴士具備續航力與補能等優勢，將成為下一階段無碳化運輸的重要選項。

李德修則從無人載具、船舶到戰術車輛的應用案例，說明氫能技術跨域整合的潛力，並解析產氫、儲氫、燃料電池與能源管理等關鍵技術，強調氫能將成為未來能源自主與淨零策略的關鍵路徑。

綜合座談以「氫能上路，智慧同行：低碳交通的新想像」為主題，由張皇珍主持。鄭英豪分享目前3輛氫能巴士的最新測試成果，期待未來與商研院、研華公司共同推動智慧化車載電腦與DDS+AI系統，強調唯有降低成本、突破氫氣價格與基礎建設的瓶頸，氫能運具才能走向國際市場。

聯華副總林德沈指出，氫能因具備長程續航、快速補能與高載重等特性，成為全球重型運輸與專用車隊的最佳選項，台灣應加速布局製氫、儲運、加氫站與供應鏈，以示範場域帶動氫能產業鏈。研華公司資深協理則強調氫能巴士在智慧交通中扮演角色。透過AIoV技術結合5G、V2X等技術，並以大數據分析支援預測維修及路線管理，提高車隊營運效率。

商研院今在台南舉辦2025智慧氫能運具未來趨勢論壇。圖／商研院提供
商研院今在台南舉辦2025智慧氫能運具未來趨勢論壇。圖／商研院提供

