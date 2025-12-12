職安署攜手台塑企業 舉辦「2025年國際製程安全論壇」

為持續強化製程安全管理，勞動部職業安全衛生署（職安署）再度與台塑企業合作，於12日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2025年國際製程安全論壇」，促進石化業者經驗交流分享。

台塑企業自2011年自美國引進製程安全管理（PSM）系統，成為國內先驅，並持續深耕至今。除定期派員赴美參與美國化工學會製程安全中心（CCPS）主辦之國際研討年會外，亦與美國德州農工大學及台塑美國公司保持長期交流，掌握國際製程安全管理最新趨勢。

台塑企業與職安署基於2017年締結安全伙伴關係，每兩年皆會共同舉辦一場大型國際製程安全論壇，邀請產、官、學界共襄盛舉，並同步利用網路線上直播，帶動石化產業整體製程安全管理水準向上提升。

論壇由職安署副署長萬榮富與台塑企業總管理處總經理林善志共同主持，林善志致詞時表示，台塑企業12天繼續舉辦國際製程安全論壇，目的就是希望藉由這個會議，大家能多交流分享彼此的經驗，並吸取國際上的先進知識，再回饋到各自公司，去貫徹執行，確保各工廠、各製程的安全。

林善志表示，台塑企業從2017年起就跟職安署簽訂為安全伙伴的目的也是如此，希望透過彼此的努力鞭策，加上職安署跟中區職安衛中心的幫忙與協助，而能讓製程的安全管理更精進、更務實。

他指出，從2025年安全伙伴計畫願景目標達成情形來看，員工重大職災0件、重大火災0件、健康照護率及健康職場認證率都是100%，即呈現了台塑企業在安全伙伴所研擬的政策下，憑以推動，所發揮的效果。

萬榮富致詞表示，六輕工業園區一直是職安署「安全衛生」重點工作區域， 職安署同仁至園區實施勞動檢查帶給業界很大壓力，但絕非要製造大家的困擾，因為預防災害一直是大家共同目標，石化工業對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油、長春集團等大型石化企業更應該在石化工業安全文化之建立上起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全之責任，職安署亦有責任提供國內石化產業必要之協助，共同提升石化工業之安全。

萬榮富表示，全面提升安全文化，才是國內石化業永續經營，並提升國際間競爭力不二法門，台塑企業為提升台灣石化業整體製程安全管理水準，不但提供場地及設施共同主辦本次論壇，更無私分享近幾年來台塑企業推行製程安全管理經驗，提供業界觀摩參考，12日各與會之專家學者、企業主管代表都具有專業與經營長才，深感敬佩，期待製程安全管理制度持續推動，企業的工安績效必定能與產品品質並駕齊驅。

12日論壇活動開場由高雄科技大學教授廖宏章引言，以「從近期兩起社會重大火災事件，探討如何落實動火管理」為題，安排職安署副署長萬榮富、台灣中油公司副總經理許晉榮、長春集團資深協理張鐸耀及台塑企業資深副總經理黃溢銓等共同討論，供公司企業及社會大眾參考及運用。

12日上午議程接續由美國德州農工大學汪慶升教授、高雄科技大學教授王振華，分別就「人工智慧在石化產業製程安全的應用」、「智慧化技術提升承壓設備風險基準檢查效能」進行專題演講。下午議程則安排雲林科技大學教授徐啟銘、國際保險經紀公司Marsh資深副總裁陳越峰、財團法人安衛技術中心技術經理林敬凱，分別對電池製造與儲能火災預防、全球百大保險理賠損失經驗以及製程危害評估實務案例等議題發表高見，再由南亞公司代表台塑企業分享「非常態製程操作風險辨識及因應作為」，最後進行綜合討論。各位專家充分在此論壇提供製程安全管理的先進做法及最新國際趨勢。