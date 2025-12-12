遠傳投資跨國合製電影傳捷報 《Bedford Park》入圍日舞影展

遠傳電信（4904）表示，投資跨國合製電影再傳捷報，《Bedford Park》入圍日舞影展2026主競賽單元U.S. Dramatic Competition，創下臺灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。

日舞影展（Sundance Film Festival）是全球最大獨立電影展，由美國知名演員暨導演勞勃．瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，是為獨立電影創作者提供一個自由發聲的平台，不僅是新銳導演與創作者的夢想舞台，更是國際影壇發掘優秀作品的重要平台。

近期日舞影展宣布遠傳投資的跨國合製電影《Bedford Park》入圍，該片由韓國實力派演員孫錫求與橫掃韓國青龍、百想等11項新人獎的崔嬉序領銜主演，由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，打造深入人心的劇情故事。

遠傳總經理井琪身兼《Bedford Park》監製之一，她表示，《Bedford Park》在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明臺灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力，遠傳投入影視內容的目標就是與志同道合的夥伴合作、資源整合，打造具全球競爭力的臺灣內容生態系，這次入圍是遠傳繼續投入影視內容砥礪前行的動力，也是遠傳開拓國際視野與市場的重要里程碑。

近年遠傳積極攜手跨國合作，將臺灣內容走向國際，並以實際成果證明策略成效，其中《青春18×2通往有你的旅程》締造臺日合製票房奇蹟，全球票房近2,000萬美元，榮登2024年臺灣國片票房亞軍。

此外，遠傳表示，《最親愛的陌生人》獲選金馬影展閉幕片，由日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂領銜主演，由以《失序男孩》榮獲盧卡諾影展最佳新銳導演的日本導演真利子哲也執導。本片於釜山影展世界首映後，也受邀至金雞百花電影節、法國南特三洲影展、印度國際電影節等國際影展，持續累積全球聲量，並將於明年初在臺正式上映。

遠傳強調，這些成功案例不僅鞏固遠傳在影視內容產業的關鍵地位，更讓遠傳成為推動本土創意能量與全球接軌的重要推手。

展望未來，遠傳指出，將持續深耕國際影視合作，透過多元投資策略，打造具全球競爭力的內容作品，並以文化影響力與創新精神，為臺灣影視產業開創新局。

遠傳表示，《Bedford Park》描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。

遠傳指出，本片於美國完成攝製、全片英文發音，兼具藝術性與國際市場潛力，印證遠傳優異的投資眼光，能發掘且支持兼具商業和藝術性的優秀國際作品，並且通過這樣的合作在國際上提升遠傳品牌的影響力。