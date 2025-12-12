SCFI周漲幅7.78% 四大航線皆上漲

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數意外提前開漲，於12日出爐，指數上漲108.83點至1,506.46點，周漲幅7.78%，四大航線一起上揚，其中地中海航線漲幅19%，美西、美東漲幅皆逾一成。

最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,780美元，較前一期上漲230美元，漲幅14.83%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,652美元，較前一期上漲337美元，漲幅14.55%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,538美元，較前一期上漲138美元，周漲幅9.85%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,737美元，較前一期上漲437美元，周漲幅19%。

至於近洋線方面，受惠於華人農曆年趕出貨，本周明顯轉熱弱，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲13美元，漲幅2.39%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）都與前一周持平；遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌4美元。

根據物流業者指出，歐洲線目前12月15日後的最新報價都優於市場行情，所以推估下周運價還會持續上揚。