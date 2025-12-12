航港局公布2025年海員新星 8成媒合率為航運產業注入新血

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部航港局公布「海員新星培育計畫」獲選名單，共計有11名學生入選，自計畫推動至今，於今年度累計錄取人數已突破百人。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
交通部航港局公布「海員新星培育計畫」獲選名單，共計有11名學生入選，自計畫推動至今，於今年度累計錄取人數已突破百人。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

交通部航港局「海員新星培育計畫」自111年起推動以來，持續與社會團體、航商及海事校院攜手合作，提供青年學子就學至就業的一條龍培育資源，並致力於引導青年認識海運產業，逐步建立我國海事人才培育管道。

12日公布114年「海員新星培育計畫」第2階段獲選名單，共計有11名學生入選，自計畫推動至今，於今年度累計錄取人數已突破百人，成為「小海星」的學生們將成為我國海運產業的未來新星。

在本次入選名單中，就讀台北海洋科技大學的孟冠宇同學，為分擔家中經濟，大學便利用課餘時間打工負擔個人開銷，在課業與打工間努力維持平衡。面對壓力，他始終保持積極態度，也期望為自己與家人建立更穩定的未來。

就讀國立臺灣海洋大學的楊文翔同學則以優異的學業表現展現自律與熱忱。他在升學階段逐步確立投入航海職涯的志向，積極了解海運產業趨勢，並為自己設定清晰的學習與職涯目標。透過計畫的支持，期待自己未來不僅能在海上發展專業，也能成為家庭可靠的支柱。

為擴展海事人才培育範圍，航港局亦持續推動「海員新星培育計畫2.0」，透過補助9成乙級船員訓練費用，鼓勵民眾加入航運產業，促進國內航線的經營與發展。經統計，今年度乙級船員訓練班計有74人結訓合格，其中58人順利分發至航商任職，就業媒合率達近8成，為航運人力注入新動能。

此外，為強化計畫推廣並吸引民眾投入船員職業，航港局本次同步發布「海員新星培育計畫2.0」宣傳影片，邀請完成乙級船員訓練並即將上船就業的黃建誠學員，分享受訓內容、自身學習歷程與未來職涯展望。影片以真實經驗分享展現本計畫在提升專業技能與引導職涯發展上的重要價值。

航港局表示，未來將持續推動「海員新星培育計畫」，深耕海事教育，並積極投入海運人才培育，為我國海運產業建立穩健且具競爭力的人才基礎。

