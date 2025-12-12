旋風訪台！Uber執行長稱市場表現全球領先 盼專法保留疊單彈性

Uber執行長Dara Khosrowshahi本週展開北亞巡迴行程，台灣也在其中一站，這是他自2017年上任以來首度訪台。Dara Khosrowshahi在接受訪問時，除了大讚台灣在Uber全球版圖中，無論市佔或表現皆名列前茅之外，也針對近期引發熱議的外送專法中「禁止疊單」條款提出擔憂。他強調，「效率與彈性才是消費者、外送員與商家三贏的關鍵」。

「Uber在全球超過70個市場營運，但台灣是少數叫車與外送服務都運轉得極為順暢的地方。」數據也佐證了Dara Khosrowshahi的說法，目前Uber在台灣的服務普及率已高達98%，幾乎涵蓋了所有主要生活圈。在叫車方面，平均候車時間僅需3～4分鐘，展現了極高的營運效率；而在外送方面，儘管起步較晚，表現卻相當驚人，台灣已躍升為Uber Eats全球前10大市場之一，合作商家突破10萬家。

更值得注意的是「Uber One」會員制在台灣的滲透率，Dara Khosrowshahi透露，台灣每2位用戶中，就有1位是訂閱會員，顯示出台灣消費者對平台的黏著度極高。「這代表Uber已經深入台灣人的日常生活。」他強調，這種整合性的平台優勢，是Uber面對不同競爭者仍站穩領先地位的關鍵。

此次Dara Khosrowshahi訪台，也針對台灣研擬中的外送員專法進行溝通。對於專法中保障外送員權益的條款，如建立申訴管道、明確停權程序等，他表達了全力支持；然而，對於草案中擬「禁止疊單」的條款，他則表達了強烈擔憂。

所謂「疊單」，是指系統讓外送員在同一趟行程中順路配送同一店家或同一用戶多筆訂單。Dara Khosrowshahi指出，這是維持平台效率、降低運費的核心機制。「如果強制禁止疊單，我們估計每筆訂單的外送費恐將被迫調漲10～20元。」他分析，這將導致消費者需求降低、商家訂單減少，以及外送合作夥伴接單量下降，形成消費者、店家、平台都受害的惡性循環。

此外，他也引用內部數據指出，若強制實施「單一配送」，對環境與交通將產生巨大衝擊，估計每月將增加100萬趟次的外送行程，相當於增加3,000萬公里的行駛里程。這不僅會拖慢餐廳的取餐流程、加劇交通壅塞，更會大幅增加廢氣排放。

他表示，Uber也會研擬替代方案，透過媒合技術或特定補貼機制，目標是讓外送員在執行疊單時能獲得比單單配送更高的獎勵，同時維持對消費者的價格競爭力。「我們希望能與立法單位持續對話，尋求一個兼顧保障與效率的折衷方案。」

相較於Uber剛在日本宣布20億美元的投資計畫，Uber除了在今年6月宣布併購「皇冠大車隊」，是否還有其他投資計劃？Dara Khosrowshahi表示，台灣的車隊模式「既經濟實惠又具高品質」，Uber會持續尋求合作來擴大車隊規模，落實在地化策略。

而針對近期Bolt進軍台灣市場，Dara Khosrowshahi則展現出自信態度。他表示，Uber在全球許多市場均與Bolt競爭，並對競爭持歡迎態度，因為這能「促進企業體質強健」。

面對全球自動駕駛浪潮，Dara Khosrowshahi也指出Uber正與全球約20家自駕生態系夥伴合作，包括 NVIDIA、Stellantis、Waymo以及鴻海Foxconn。他強調，自駕車無疑是未來交通趨勢，不僅安全性更高，也能有效緩解人力短缺問題，Uber正積極投資自動駕駛技術以改善道路安全，致力提供更安全、高效的移動服務。