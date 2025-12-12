富邦媒訂閱制會員服務新推88元「moPro輕盈型」 主打年輕、小家庭

momo富邦媒（8454）12日宣布，訂閱會員「moPlus」上線15個月以來，累計訂閱人數突破6萬人、續訂率超過七成，會員整體淨訂購金額年增44%；與一般會員相比，moPlus會員的月均消費金額高出13倍、下單頻次達6.5倍，展現高價值會員服務的市場潛力。

為使會員權益更清晰一致並擴大不同族群的使用情境，momo將「moPlus」正式升級更名為「moPro+」，同步推出全新「moPro輕盈型」月訂閱方案。此次升級以「擴大回饋×會員專屬價×跨界生活禮遇」三大核心為主軸，全面打造科技電商會員新體驗。

momo配合會員制，全新推出「moPro會員專屬價」，優惠最低可到37折，讓會員以專屬價格「想買就買」。

「moPro+」延續Uber ONE、機場接送與貴賓室等高使用度權益，再加上MyVideo豪華月租30天體驗、WeMo PASS三個月免費體驗等生活化禮遇，新推出的「每月無門檻免運券」可與折扣併用。

momo同步推出更親民、更彈性的「moPro輕盈型」月訂閱方案，月費88元，年繳888元。每期可獲得最高200元mo幣回饋，單期消費滿4,400元就能回本、消費達10,000元可領滿回饋。moPro會員同樣享有專屬優惠價、免運券與品牌加碼活動，真正做到用小錢換大回饋。主打年輕族群、小家庭，以及日常補貨需求較高的消費者，讓更多用戶能以低門檻體驗momo的訂閱服務。momo預估，moPro輕盈型將有助擴大整體活躍會員規模，帶動活躍客占比提升3～5%，吸引更多消費者加入momo的會員生態圈。