從契作到循環創新！新光保全跨域挺農業永續 打造企業ESG新標竿

農業部於去年10月成立ESG STORE平台，協助企業與農業永續對接，並於近日舉辦「農業永續ESG成果交流暨表揚典禮」，同步發布新版「農業永續ESG媒合參考指引」，讓企業以更便捷的方式投入永續農業。新光保全受邀於活動中分享跨域投入農業永續的成果，從契作、循環再利用到食農教育，其推動模式成為現場關注焦點。

新光保全表示，企業核心使命「守護社會安全」不僅限於城市，更延伸至土地、農村與下一代的永續未來。10年前從員工自主發起的「愛心捐米行動」起步，每年協助偏鄉兒少與獨居長者。其後與青出宜蘭合作社展開契作，支持有機耕作並協助青年返鄉，形成可長期維運的友善農作模式。同時，企業將既有「安心教室」升級為推動生態教育的平台，讓員工及家庭走入產地，透過插秧、割稻等實作活動理解一碗米背後的自然價值。

新光保全也與青農合作進行生態監測、推動「獨居蜂旅館」等行動，使農田成為兼具環境教育與生物多樣性觀測的自然教室。這些年來的深耕成果不僅讓農地變得更友善，也讓返鄉人口增加、社區更具活力，企業自身亦在其中找到永續角色。

在今年成果展中，新光保全分享其在農業廢棄物循環再利用的創新嘗試，希望延伸一粒米的生命週期。新光保全強調，儘管並非農業企業，但永續需跨域投入，也需要利害關係人共同參與，形成能創造價值與共好的新價值鏈。當企業願意進入農業第一線，透過穩定採購、參與式教育及循環材料的創新應用，永續農業就能成為具體、可衡量且可擴大的ESG行動。

農業部在典禮中肯定包含新光保全在內的企業夥伴，以多元方式支持台灣農業、文化與自然環境的永續發展。新光保全表示，未來將持續深化生物多樣性觀測、擴大農業循環材料應用，並以企業力量串聯更多伙伴，共同打造台灣農業的永續競爭力。