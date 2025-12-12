台化擬招商活化省道中山路南側廠區 盼引進大型高科技產業

台化（1326）為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，經董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分本公司所屬彰化市牛稠子段中庄子小段及山腳小段之土地(約21公頃)，即省道中山路南側彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區，盼引進符合現世代之大型高科技產業，帶動地方繁榮，共創美好大彰化。

彰化縣府為帶動彰化地方繁榮與都市發展，近年來積極推動台中捷運綠線延伸至彰化段，台中捷運局已分別於今(2025)年5月份與9月份召開捷運路線綜合規劃公聽會與環境影響評估說明會，未來彰化地區重大交通建設發展可期。

因此，台化所屬省道中山路北側廠區，擬配合台中捷運綠線延伸彰化段所規劃之捷運G22與G23站體，並依照政府規範之開發方式持續與彰化縣府針對彰化市東區擴大都市計畫進行協商，希能達成政府、地方與民間企業三贏之局面，為彰化地方繁榮盡一份心力。