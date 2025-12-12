快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

台化擬招商活化省道中山路南側廠區 盼引進大型高科技產業

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台化（1326）為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，經董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分本公司所屬彰化市牛稠子段中庄子小段及山腳小段之土地(約21公頃)，即省道中山路南側彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區，盼引進符合現世代之大型高科技產業，帶動地方繁榮，共創美好大彰化。

彰化縣府為帶動彰化地方繁榮與都市發展，近年來積極推動台中捷運綠線延伸至彰化段，台中捷運局已分別於今(2025)年5月份與9月份召開捷運路線綜合規劃公聽會與環境影響評估說明會，未來彰化地區重大交通建設發展可期。

因此，台化所屬省道中山路北側廠區，擬配合台中捷運綠線延伸彰化段所規劃之捷運G22與G23站體，並依照政府規範之開發方式持續與彰化縣府針對彰化市東區擴大都市計畫進行協商，希能達成政府、地方與民間企業三贏之局面，為彰化地方繁榮盡一份心力。

彰化 捷運 中捷

延伸閱讀

彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

爭縣長提名！彰化民進黨四強周末衝刺 寄望聲勢直攻2026

因業務量減少關門？彰化市曉陽郵局將裁撤 市仔尾郵局列下一波

相關新聞

書還在、閱讀還在！只是「書店」正在離開我們的日常

編按：美國密西根州切爾西市最近出現一個很單純、卻很少見的畫面：一家在地書店要搬家，沒有找搬家公司，而是請社區居民一起幫忙。三百多人排成兩列，把九千多本書一本一本接力送到新店面，順手放回正確的書架。這件

愈買愈大間？台中平均購屋面積多一間兒童房 專家：原因在房價

台灣房屋根據不動產資訊平台今年第2季的最新資料，觀察近年同期台中住宅買賣移轉的平均面積變化，結果顯示，今年第2季台中的平...

富邦媒訂閱制會員服務新推88元「moPro輕盈型」 主打年輕、小家庭

momo富邦媒（8454）12日宣布，訂閱會員「moPlus」上線15個月以來，累計訂閱人數突破6萬人、續訂率超過七成，...

從契作到循環創新！新光保全跨域挺農業永續 打造企業ESG新標竿

農業部於去年10月成立ESG STORE平台，協助企業與農業永續對接，並於近日舉辦「農業永續ESG成果交流暨表揚典禮」，...

信義房屋Podcast 解析新手最易忽略的裝潢細節

買房只是起點，真正的考驗從交屋後才開始。信義房屋Podcast《房屋聽信義》第53集邀請歐德傢俱楊程凱設計師分享為首購...

2025 GRESB台灣年會聚焦淨零治理 共談永續不動產趨勢

2025 GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮11日於政大公企中心國際會議廳舉行，由信義企業集團與 GRESB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。