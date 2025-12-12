北環科技廊帶啟動 賴正鎰：北投成台北新移居熱點

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
隨著北投士林科技園區（北士科）啟動、北投從「台北後院」轉為最受關注的次核心區。房市交易量節節上升，成為台北新一波「新移居城市」指標。圖／鄉林建設提供
隨著北投士林科技園區（北士科）啟動、北投從「台北後院」轉為最受關注的次核心區。房市交易量節節上升，成為台北新一波「新移居城市」指標。圖／鄉林建設提供

台北城市發展的十年軸線正在北移。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰觀察，北投正複製十年前南港從「傳統住宅區」躍升為「科技與居住新都心」的軌跡。隨著北投士林科技園區（北士科）啟動、北環輕軌推進、都市重劃與都更量能同步放大，加上相對溫和的房價基期，北投從「台北後院」轉為最受關注的次核心區，成為台北新一波「新移居城市」指標。

賴正鎰認為，隨著北士科成形、交通系統完善、都市更新加速，北投已逐漸具備科技產業與宜居條件並存的雙核心能量。產業、人口、交通、政策的四軸線匯聚，使北投不僅擺脫邊陲定位，更進入台北下一個十年最具爆發力的成長期。

鄉林不動產研究室分析，十年前南港因三鐵共構與東區門戶計畫翻身，十年間房市量增 42.2%，房價翻倍，成為台北住宅與商辦大樓成長最快區。如今，同樣的發展三要素，政策、產業、交通，在北投同步發酵。

政策與產業方面，北士科被視為「北環科技廊帶」核心，將形成AI、生技創新等產業聚落，這也意味著南港成功模式北移，北投即將進入十年成長線。

交通軸線方面，淡水信義線提供穩定通勤路線，北環段輕軌可望延伸北城大生活圈，加上北士科外圍道路升級，北投逐漸從城市邊陲轉型為北台北交通節點。

生活機能方面，北投藉由士林、大直、天母商圈外溢效應，補齊更多商業需求。北投的整體條件使北投的成長軌跡與南港形成高度類似，市場因此將北投視為「台北下階段發展焦點」。

鄉林不動產研究室指出，信義、大安等核心區都更案趨於飽和後，台北都市更新主戰場已明顯北移。北投近五年都更案量逐步攀升，重劃區也陸續成熟，加上新建案釋出速度加快，形成立體化推進的「更新黃金交叉」。

市場看好北投的四大更新力，包括：一、都更齊發及新屋供給增加：新案量能突破過去十年水平。二、老屋都更量體上升：許多40年屋齡區塊陸續啟動更新。三、人口回流：科技就業機會增加，提高區域自給自足率。四、產業支撐：北士科提供長期需求面。

這類「更新黃金交叉」通常是城市價值起漲的關鍵窗口，尤其是北投復興崗地段的補漲成形，甚至淡水線過去常被視為成熟與通勤需求線，但伴隨科技園區北移與都市重劃進場，淡水線正在轉型為「科技生活線」。其中，復興崗站被視為補漲核心區，是很多房地產專家點名的「次級成長站點」。

