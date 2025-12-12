快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

還貸能力穩定 前三季輕熟女貸款成數逾74%、超越男性

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察聯徵中心數據，全台截至第3季為止，各年齡層的購屋人之中，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。住商機構提供
住商機構觀察聯徵中心數據，全台截至第3季為止，各年齡層的購屋人之中，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。住商機構提供

隨著女性經濟能力日漸獨立，「女力」在房市表現已不容小覷。住商機構觀察聯徵中心數據，今年前三季全國各年齡層的購屋人之中，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，銀行核貸除關注購屋者年齡、性別之外，最重要仍是貸款人財務狀況，因此若要獲得較優質貸款條件，降低自身財務風險狀況才是第一優先。

據聯徵中心數據，觀察全台第1至第3季各年齡層購屋者平均核貸成數，其中最高者為30~40歲女性，平均核貸成數達74.29%，而20~30歲女性則以74.07%次之，兩者平均皆能貸款達74%以上，為各年齡層最高。

賴志昶指出，女性整體平均核貸成數皆超越男性，能展現如此高的信用優勢，主要有兩大原因，一是現代女性經濟獨立，且工作穩定程度高於男性，理財觀念也趨於保守穩健，整體違約風險較低，頗受銀行方青睞；二是女性購屋人偏好市區或具有捷運、大眾交通機能之地段，且多尋求小宅類型物件，此類物件與地段保值性皆相當足夠，在銀行鑑價條件上亦較高，因此拉高整體平均核貸成數。

新青安助攻 20歲族群享低利優勢

另觀察數據，如單看平均貸款利率，則以20~30歲年齡層最低，此類型男女在現今限貸環境之下，平均貸款利率仍僅約2.26~2.28%。

賴志昶補充，此類購屋人即是標準首購族，在現今新青安貸款優惠強力助攻之下，不少剛出社會的「購屋小白」能以較優惠利率住進愛屋。

反觀中高年齡者，資料顯示平均貸款利率顯著攀升，如60歲以上購屋族群，利率甚至來到2.64~2.66%的水準。

賴志昶認為，銀行內部對於貸款人有不成文的公式為「年齡＋貸款年限≦65或75」，因此如貸款人年齡較高，勢必壓縮到貸款年限，代表每月貸款人要負擔的金額暴增，進而壓縮到其他貸款條件。

此外，高齡者購屋之後亦可能會碰到繼承問題，相較健康貸款人，此類族群對銀行方較有風險，因此所給予的核貸條件較顯嚴苛。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，高齡族面臨嚴苛貸款門檻，主因在於銀行的風險管控措施，建議銀髮族購屋時，務必預留較多自備款，並善用子女擔任連帶保證人，來強化償債能力。

她補充，目前銀行滿水位環境下，購屋應量力而為，且平時需保持良好財務狀況，並多方詢問銀行鑑價狀況，才能避免歡喜買房，卻陷入貸款不足的窘境。

女性 年齡

延伸閱讀

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

影／7旬翁墜愛情詐騙陷阱 2所員警接力勸阻保住480萬

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

相關新聞

書還在、閱讀還在！只是「書店」正在離開我們的日常

編按：美國密西根州切爾西市最近出現一個很單純、卻很少見的畫面：一家在地書店要搬家，沒有找搬家公司，而是請社區居民一起幫忙。三百多人排成兩列，把九千多本書一本一本接力送到新店面，順手放回正確的書架。這件

北環科技廊帶啟動 賴正鎰：北投成台北新移居熱點

台北城市發展的十年軸線正在北移。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰觀察，北投正複製十年前南港從「傳統住宅區」躍升為「科...

愈買愈大間？台中平均購屋面積多一間兒童房 專家：原因在房價

台灣房屋根據不動產資訊平台今年第2季的最新資料，觀察近年同期台中住宅買賣移轉的平均面積變化，結果顯示，今年第2季台中的平...

房市冷！台中推案年減近3成 2026年房市預測字為「平」

台中市不動產開發公會12日舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會，面對2025年台灣房市歷經利率上升、央行信用管制、房屋稅2...

還貸能力穩定 前三季輕熟女貸款成數逾74%、超越男性

隨著女性經濟能力日漸獨立，「女力」在房市表現已不容小覷。住商機構觀察聯徵中心數據，今年前三季全國各年齡層的購屋人之中，女...

華航歡慶66歲！全航線機票88折起 股價挑戰20關有壓

華航（2610）迎來66周年慶，不僅祭出史上最豪華的促銷方案，基本面也交出亮眼成績單。華航11月營收創下歷年同期次高，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。