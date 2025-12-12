華航歡慶66歲！全航線機票88折起 股價挑戰20關有壓

華航（2610）迎來66周年慶，不僅祭出史上最豪華的促銷方案，基本面也交出亮眼成績單。華航11月營收創下歷年同期次高，前11月累計營收更刷新同期新高紀錄。儘管營運數據報喜，但股價在連攻兩日後，兵臨20元關卡，反壓增強，盤中翻黑貼近平盤低飛。

華航11月合併營收達172.60億元，其中客運收入97.15億元，兩者皆為歷年同期次高。值得注意的是，貨運收入表現強勁，達61.75億元，不僅月增11.24%，年增率也達5.32%，顯示在年末備貨潮中，航空貨運需求正在回溫。累計前11月，華航合併營收達到1,902.96億元，年增2.63%，創下同期新高。

其中，客運方面，受惠於東北亞賞楓旺季，東京、首爾等日韓主要航線載客率均在9成以上，兩岸航線也表現穩健。新開航的鳳凰城航線，12月及明年1月平均訂位已超過7成，市場銷售潛力可期。

貨運方面，受惠於台灣AI伺服器、東南亞半導體及大陸電商貨量穩健，預計年末運價將維持高檔，華航將積極衝刺高價包機與包艙銷售。

而華航歡慶66歲大撒幣！機票最低4,166元。即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，祭出全航線機票88折起的限時優惠，並加碼總價值超過百萬元的豪華抽獎。每日限量驚喜價中，台北－宿霧來回未稅價僅4,166元起、台北－曼谷4,366元起，多個日韓航點直飛也不到萬元。長程線優惠：美西航線如台北－安大略未稅價16,766元起，兩萬有找；歐洲線台北－倫敦未稅價21,666元起。

活動期間購票並登錄的旅客，有機會贏得全球不限航點商務艙來回機票，以及高額機票折扣碼等豪禮。

華航股價今日開高在19.45元後，一度漲至19.55元，但多頭在連攻兩日後，兵臨20元整數關卡反壓明顯增強，導致盤中股價翻黑，回到平盤附近震盪。從籌碼面觀察，外資自11月以來持續偏空操作，僅在少數幾日買超。反觀本土法人則偏多承接。然而，在外資空頭力道勝出的情況下，華航股價自9月高點20.85元一路震盪下探，波段跌幅一度逾一成，籌碼整理意味濃厚。