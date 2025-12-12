快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

華航歡慶66歲！全航線機票88折起 股價挑戰20關有壓

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中華航空示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片
中華航空示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片

華航（2610）迎來66周年慶，不僅祭出史上最豪華的促銷方案，基本面也交出亮眼成績單。華航11月營收創下歷年同期次高，前11月累計營收更刷新同期新高紀錄。儘管營運數據報喜，但股價在連攻兩日後，兵臨20元關卡，反壓增強，盤中翻黑貼近平盤低飛。

華航11月合併營收達172.60億元，其中客運收入97.15億元，兩者皆為歷年同期次高。值得注意的是，貨運收入表現強勁，達61.75億元，不僅月增11.24%，年增率也達5.32%，顯示在年末備貨潮中，航空貨運需求正在回溫。累計前11月，華航合併營收達到1,902.96億元，年增2.63%，創下同期新高。

其中，客運方面，受惠於東北亞賞楓旺季，東京、首爾等日韓主要航線載客率均在9成以上，兩岸航線也表現穩健。新開航的鳳凰城航線，12月及明年1月平均訂位已超過7成，市場銷售潛力可期。

貨運方面，受惠於台灣AI伺服器、東南亞半導體及大陸電商貨量穩健，預計年末運價將維持高檔，華航將積極衝刺高價包機與包艙銷售。

而華航歡慶66歲大撒幣！機票最低4,166元。即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，祭出全航線機票88折起的限時優惠，並加碼總價值超過百萬元的豪華抽獎。每日限量驚喜價中，台北－宿霧來回未稅價僅4,166元起、台北－曼谷4,366元起，多個日韓航點直飛也不到萬元。長程線優惠：美西航線如台北－安大略未稅價16,766元起，兩萬有找；歐洲線台北－倫敦未稅價21,666元起。

活動期間購票並登錄的旅客，有機會贏得全球不限航點商務艙來回機票，以及高額機票折扣碼等豪禮。

華航股價今日開高在19.45元後，一度漲至19.55元，但多頭在連攻兩日後，兵臨20元整數關卡反壓明顯增強，導致盤中股價翻黑，回到平盤附近震盪。從籌碼面觀察，外資自11月以來持續偏空操作，僅在少數幾日買超。反觀本土法人則偏多承接。然而，在外資空頭力道勝出的情況下，華航股價自9月高點20.85元一路震盪下探，波段跌幅一度逾一成，籌碼整理意味濃厚。

華航 航線

延伸閱讀

小花超有誠意！66週年華航飛行樂園「連7天激省」 全航線88折、大阪下殺8866元起、每早10點解鎖神祕優惠

華航董事長高星潢為華航第一期培訓機師 積極推動台灣航空人才培育承諾

台積電效應 華航台北、鳳凰城兩地直飛首航

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

相關新聞

書還在、閱讀還在！只是「書店」正在離開我們的日常

編按：美國密西根州切爾西市最近出現一個很單純、卻很少見的畫面：一家在地書店要搬家，沒有找搬家公司，而是請社區居民一起幫忙。三百多人排成兩列，把九千多本書一本一本接力送到新店面，順手放回正確的書架。這件

北環科技廊帶啟動 賴正鎰：北投成台北新移居熱點

台北城市發展的十年軸線正在北移。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰觀察，北投正複製十年前南港從「傳統住宅區」躍升為「科...

愈買愈大間？台中平均購屋面積多一間兒童房 專家：原因在房價

台灣房屋根據不動產資訊平台今年第2季的最新資料，觀察近年同期台中住宅買賣移轉的平均面積變化，結果顯示，今年第2季台中的平...

房市冷！台中推案年減近3成 2026年房市預測字為「平」

台中市不動產開發公會12日舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會，面對2025年台灣房市歷經利率上升、央行信用管制、房屋稅2...

還貸能力穩定 前三季輕熟女貸款成數逾74%、超越男性

隨著女性經濟能力日漸獨立，「女力」在房市表現已不容小覷。住商機構觀察聯徵中心數據，今年前三季全國各年齡層的購屋人之中，女...

華航歡慶66歲！全航線機票88折起 股價挑戰20關有壓

華航（2610）迎來66周年慶，不僅祭出史上最豪華的促銷方案，基本面也交出亮眼成績單。華航11月營收創下歷年同期次高，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。