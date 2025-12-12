書還在、閱讀還在！只是「書店」正在離開我們的日常

編按：美國密西根州切爾西市最近出現一個很單純、卻很少見的畫面：一家在地書店要搬家，沒有找搬家公司，而是請社區居民一起幫忙。三百多人排成兩列，把九千多本書一本一本接力送到新店面，順手放回正確的書架。這件事之所以被注意到，不是因為效率，而是因為「大家願意來」。 這樣的情景，和書中描寫的日本偏鄉書店其實很像。無論是切爾西市的居民，還是廣島庄原市那家撐了百年的書店，關鍵都不在規模或銷量，而在書店是否真的存在於地方生活裡，被信任、被依賴，也被當成自己人的事。當新聞裡的人們一邊傳書、一邊聊「這本不錯」、「那本我沒看過」，書中談到的書店價值，也就不再只是理念，而是一件正在發生的日常。

連亞馬遜都靠賣書起家

作者：「從第一章先讓你了解書店所面臨的嚴峻現況，第二章展示各家獨具特色、努力經營的街頭書店，再到第三章，揭示了整個出版業現存的根本問題。最後的第四章，我想與你分享一些能讓人看見書店未來希望的例子。

「首先，從位在廣島偏鄉地區，以創意發想經營書店，在業界頗具知名度的佐藤友則開始說起。

「佐藤友則住在廣島縣庄原市，由一個市和六個町合併而成，位於鄰近岡山縣山區，全市人口大約只有三萬兩千人。佐藤先生在庄原市的舊東城町（人口約六千八百人）經營一家很特別的書店，叫做『We 東城店』，也是庄原市內僅存的書店。

「佐藤先生是這間已有一百三十多年歷史書店的第四代經營者。像這樣的偏鄉地區，許多書店都已經陸續歇業，唯獨佐藤先生的店仍然屹立不搖。即使從廣島市開車過去要花上兩個小時、從福山市出發也要一個半小時，依然有不少出版人不辭辛勞，專程造訪這座小鎮，只為了與他交流。」

聰：「大家為什麼這麼積極的想去找他？」

作者：「一部分是因為他非常親切、格外容易親近。但我認為最主要的原因，是大家在這間郊外型書店裡，看見了書店未來的可能性。

「不只是出版人，還有許多年輕人一個接著一個拜訪，並主動表示『想在這家店工作』。這些人來自各種背景，有的是從大型連鎖書店離職的員工，也包含曾排斥上學的孩子。

「如果感興趣，可以讀讀佐藤先生與他人共著的《在書店等待》（暫譯），書中寫得很詳盡。

「不僅如此，像這樣的話題，也讓We 東城店時常受到媒體的關注和報導。一起來聽聽佐藤先生的故事。」

書是所有商品的入口 受訪者：總商佐藤代表董事／佐藤友則

問：「您認為『書』的本質是什麼？」

答：「書是所有商品的入口。世上沒有任何一種商品，能像書一樣，跟其他種類的商品具有如此高的契合度。如果要製作一張關於商業的曼陀羅圖—圖的正中央一定是書。這也是亞馬遜之所以能從賣書開始，最後發展成商業巨擘的原因吧。不禁讓人覺得書店不該止步於賣書。」

問：「聽佐藤先生說，您做生意的靈感常來自顧客的需求。像是『少了○○真的很不方便』、『如果這裡能找到○○就太好了』類似這樣的請求。您總能從中發現商機，也創造出不少廣為流傳的佳話。能不能分享幾個具體的例子？」

答：「就比如我們書店會提供新年使用的賀年卡印刷服務。在某年的年底，有一位年長顧客主動表示，希望我們幫忙把收件人的姓名也印上去。於是我們開始協助客人輸入姓名和地址，並將賀年卡的正反面都印上資訊，再交給客人。從隔年開始，我們把這項服務正式納入業務範圍，也成為了歲末年終相當受歡迎的服務。」

問：「還有其他例子嗎？」

答：「一位顧客抱著壞掉的印表機走進書店，跟我說：『我拿去電器行，人家不願意修。我便想，來你這邊或許有辦法。』雖然我也沒辦法修好，但還是幫他聯絡原廠，最後順利修復印表機。」

問：「這真是讓人佩服，也代表您的店在當地深受信賴。不只重視顧客和書籍，也很擅長發覺新商機，能不能談談這方面的祕訣？」

答：「由於女性雜誌、美容雜誌的銷量都不錯，所以我們從一開始便考慮到這方面的加乘作用，並在店裡販售化妝品。再加上我太太以前是美容師，於是在店內附設美容院，以此創造穩定的收入來源。

「另外，還有一位曾經在書店打工的女高中生，十年後又回到東城，並討論到想開一家麵包店。我就在自家用地上提供了店面位置，幫助她順利創業。」

問：「我也吃過那家麵包店的麵包。還有其他類似的實例嗎？」

答：「我們善用郊區書店停車場的空間，設置了雞蛋自動販賣機，既能為當地的農家盡一份心力，也提升了店鋪營收。近年來最受歡迎的，是我們新開的自助洗衣店，毛利竟高達七成，是收益非常高的經營項目。即使發生找零或機器故障等問題，也能立刻從店裡趕過去處理，讓顧客不用為此感到困擾。更棒的是，很多客人在等待洗衣的時間，還會進來書店逛逛，可以說是達到了一加一大於二的效果。

問：「不過，自助洗衣店的初期投資也是一筆不小的開銷，資金回收的狀況如何？」

答：「由於實際營收幾乎是當初預估的兩倍，即使當初以全額貸款的方式開業，近期應該就能還清。接下來，這項事業將帶來穩定的收益和現金流。」

問：「即使事業朝向多元化發展，佐藤先生的店始終堅持以書為核心、堅守書店的本質。」

答：「我相信，只要用對方法，書店的未來還是充滿希望。若將自己設限在狹小的框架裡，一切都無法開始。書店也應具備身為零售業的自覺——我們的競爭對手，來自各行各業。

「此外，選書的責任，不該全權交給出版社或中盤商，須由書店自行挑選，重拾選書的樂趣。這份樂趣，也一定能傳遞給每一位走進店裡的顧客。正因我們深知書店存在於地方的重要性，才會不斷嘗試各種各樣的挑戰。」

問：「您對出版社有什麼想說的話嗎？」

答：「不該將市場侷限在國內，應該積極往海外發展。日本的出版技術在全球算是數一數二。我們不應停留在版權輸出，也須考慮自行翻譯，在海外直接販售，建立起屬於日本的國際商業模式。

作者的解說 書店的選書能力，本身就是一種商機 其實，佐藤先生也想過自行創立出版社。他希望發掘那些出版社雖持有版權，卻已經絕版塵封的舊書，將它們重新出版，在海外的電商平臺上架販售。除了構想之外，他也開始具體實踐這種海外銷售的模式，每年創造出數千萬日圓的營收。如果各位出版人讀到這裡產生興趣，不妨聯繫佐藤先生，相信你們會聽到許多令人驚喜的故事。 佐藤先生常說：「書店具備的選書能力，本身就是一種商機。」 出版界應該向佐藤先生學習，無論身處何處都不輕言放棄，總是能找到商機，並勇於開創未來，以及那份始終對書籍懷抱熱愛的精神。

作者的解說 推動地方創生的獨立書店 佐藤先生預計於二○二四年五月十日，在庄原市開設一家全新的書店「Honabi」。這間具有獨特風格的新書店，會以什麼樣的面貌呈現在眾人眼前？ 如今（至二○二四年三月撰稿時）輪廓已逐漸清晰。 開設一家書店需要不少資金，然而目前的業界環境並不算樂觀，但在居民的高度期待與支持下，終於即將誕生一家全新的街頭書店。 這間預計面積約達八十坪的新店，除了以選書為重點特色，據說店內還融入了各種經營巧思。比方說，在東販的協助下，店內器材與辦公設備盡可能利用其他地區書店結束營業後所釋出的資源，以降低初期成本。 由於「Honabi」是當地唯一的書店，他們甚至規畫了在日本書店業界可說是首創的做法，例如將雜誌暫停出貨日（廣島是週二）定為店休日，或是彈性調整營業時間，以減少日常營運開銷。此外，他們還打算在附近承租一間獨具特色的店面（租金當然非常低廉），經營無人商店以增加額外收益。 佐藤先生與夥伴們正全力以赴，攜手推動這家新書店的誕生，著實令人充滿期待。這間以「用書店振興地方」為願景的店鋪，或許將透過群眾募資或招募志工，共同實現開店的計畫。據說書籍的上架作業，也會邀請當地居民和孩子們參與，我們也衷心期盼各位讀者能給予支持及肯定。 相信與佐藤先生共事，會是人生中一段充滿樂趣與啟發的旅程。附帶一提，在第二章第四節曾經登場過的本庄先生，現在已從名古屋搬到庄原市，成為這家新書店的工作夥伴了。

作者：「他父親洋先生的經歷也同樣精彩。

「二○一三年，在定價兩萬八千日圓的《柳瀨嵩大全》上市的同一時期，他們原本規畫舉辦一場名為『柳瀨嵩的世界』授權版畫展示販售會。不過，要在廣島的深山裡舉辦這種高價版畫的展覽，主辦方一開始並不同意。畢竟有些作品的單價高達二十一萬日圓，會有所顧慮也可以理解。

「當時，洋先生尚未將社長職務交棒給友則先生，洋先生便以堅定的意志親自出面協調，最後才成功說服他們。」 大是文化《2028書店從街頭消失：深入探訪日本30位資深出版人與書店經營者，談實體書店的轉型與再生。》，作者：小島俊一

聰：「直到最後都沒有放棄，真是鍥而不捨。」

作者：「不久後，驚傳柳瀨嵩先生過世的消息，那場展覽也因此成為追思紀念展。消息一經網路公布，吸引了許多從外縣市特地前來的參觀者，門票在三天內全數完售，創下超過一千萬日圓的營收。由此可見，佐藤友則這股勇於挑戰的精神，就是從他父親洋先生那裡繼承而來。」

聰：「假如書店界有更多像佐藤父子這樣的人，想必未來一定能開創出更多新的希望。」

