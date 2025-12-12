寵物照護進入預防世代 聚隆旗下聚茂生技推動年輕化保健新趨勢

近年來台灣毛孩市場蓬勃發展，寵物在人們生活中的角色更加親密。2025年，寵物家庭的照護概念也正式邁入預防世代，愈來愈多飼主開始理解，健康管理不應等到問題發生後才補救，而是從年輕階段就開始打底。這股預防保健意識的抬頭，正引領寵物保健市場走向更科學化、複方化與全年齡化的新趨勢。

順應這股產業升級浪潮，聚隆（1466）集團旗下聚茂生技 12月12日至12月15日 在高雄展覽館（攤位N467）首度亮相品牌全系列寵物保健品、機能型零食軟Q錠、100%原肉零食等新品，正式揭開其佈局寵物健康市場的新篇章。

聚茂旗下品牌「Ab寵物」啟動多項跨領域研發合作，導入高規格功能成分，打造更貼近犬貓生命週期需求的科學化營養品。本次展出主打新品「汪關健」與「喵關健」系列，即是針對不同需求設計的複方營養配方。產品採用獨家 Bio5專利古菌複方結合優質全天然營養素，從關節健康、皮膚毛髮維護、消化吸收到營養補足提供整體性的保養方案，其高吸收、高利用、高維持的產品尤其適合在寵物年輕階段就開始補充，建立長期健康防護力。

聚茂生技總經理賴明毅表示，台灣飼主的照護意識這幾年進步非常快。以往常認為保健品是中老年寵物才需要，但現在我們看到更多飼主願意在毛孩年輕時就開始保養。

這不只是延緩問題，更是為他們打造更長、更健康的生活基礎。賴明毅總經理進一步指出：台灣寵物市場也正因這股預防保健意識的高漲而迎來新的結構轉變，從單一營養補充轉向客製化複方設計，從中老年保健擴展至全年齡需求，從產品導向邁入「健康管理服務」思維。這亦推動寵物醫療、營養科學與預防照護間的深度整合，重塑整體價值鏈。

這次共同參與研發的聖安動物醫院院長姚正峰獸醫師指出：「寵物保健不應等到問題出現才開始。以現代飼主的生活型態與飼養概念來看，從年輕時即面臨環境壓力、活動量變化與飲食不均衡等問題，因此建立良好的基礎保養能顯著降低未來健康的風險。他認為天然、安全性與長期預防效果的複方配方，將會是市場主流。」

針對市場需求與變化，「Ab寵物」這次於高雄展推出完整的三大系列保健產品，各具功能特色：

一、珍𠖥系列：胜肽級頂規賦活配方：以高規格、高含量為核心，採用頂級美國專利Grow頂級原料，著重機能賦活、組織修復與吸收效率。適合作為高需求、退化前預防與長期守護的優選方案。二、真愛系列：獨家美國專利 Bio5 古菌 × 優質全天然營養素的雙核心配方，從關節、免疫、皮膚毛髮到體能代謝提供全面照護，是適合日常保養的全方位系列。三、珍心系列：結合足量並多種專利的特色，親民的價格做日常守護，讓飼主能以最親切的價格，為毛孩建立每日保健的好習慣。