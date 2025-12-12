龍科三期擴建將報核 房仲：許多龍科族到楊梅這區找房子

桃園龍潭科學園區三期園區擴建預計明年第1季報行政院核定，加上近年傳出有AI算力大廠至龍潭投資設點，桃園市府亦有意將龍潭朝AI算力中心、科技重鎮發展，消息一出引起地方熱議。

信義房屋在地專家表示，龍科第三期鄰近楊梅，擴建訊息吸引不少龍科族群至楊梅尋屋。

為了發展桃竹苗大矽谷計劃，行政院長卓榮泰日前宣布龍潭、竹科二園區都會擴建；其中龍潭科學園區因土地飽和，早在2022年政府即宣布啟動第三期擴建計畫。

信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，龍科第三期是地方大事，楊梅因與龍潭接壤，一直有些龍科族群到楊梅尋屋、定居，此次第三期的擴建區域更是與楊梅金溪特區相鄰，近期在一線已觀察到開始有相關客群來看屋。

蔡聿凌介紹，金溪特區居住環境佳、物件新穎，類型大樓、社區型透天厝都有，有不少屋齡不到1年的新成屋物件，近期也有陸續交屋的產品。

蔡聿凌表示，目前金溪特區屋齡10年左右的中古屋，單價約落在27萬至30萬，1-2年的新物件單價則是31萬到33萬之間，物件格局以2到3房居多，透天物件部分，屋齡20年內、總價約在1,600萬到2,000萬內。

蔡聿凌表示，金溪特區類似楊梅區內的大金山重劃區，屬純住宅區，有些許商店提供基本需求，主要機能仰賴不遠處的埔心車站。

楊梅地區目前居住族群仍以在地居民或其二代為主，但金溪特區因為緊鄰龍潭，沿著梅獅路二段、機車只需10分鐘左右即可直達龍科，交通便利、相較龍潭CP值較高，陸續吸引不少龍科族群往這裡找房，特別是園區擴建計畫逐漸明朗，熱度也開始提升。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園近年建設頻繁，目前綠線預計2026年通車，後續更有三鶯延伸線串聯雙北，顯示桃園與雙北之間連結漸趨緊密。

除了外溢人口，龍科擴建，以及同樣位於楊梅由新光集團打造AI無人載具基地，皆往高科技方向前進，未來可預期除傳產帶來的基礎勞力人口、雙北外溢族群，桃園將有機會吸納更多高科技族群落腳、翻轉城市組成結構。