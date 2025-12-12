快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

龍科三期擴建將報核 房仲：許多龍科族到楊梅這區找房子

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，金溪特區物件新穎、環境佳與龍科相鄰，吸引不少龍科族群。圖／信義房屋提供
信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，金溪特區物件新穎、環境佳與龍科相鄰，吸引不少龍科族群。圖／信義房屋提供

桃園龍潭科學園區三期園區擴建預計明年第1季報行政院核定，加上近年傳出有AI算力大廠至龍潭投資設點，桃園市府亦有意將龍潭朝AI算力中心、科技重鎮發展，消息一出引起地方熱議。

信義房屋在地專家表示，龍科第三期鄰近楊梅，擴建訊息吸引不少龍科族群至楊梅尋屋。

為了發展桃竹苗大矽谷計劃，行政院長卓榮泰日前宣布龍潭、竹科二園區都會擴建；其中龍潭科學園區因土地飽和，早在2022年政府即宣布啟動第三期擴建計畫。

信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，龍科第三期是地方大事，楊梅因與龍潭接壤，一直有些龍科族群到楊梅尋屋、定居，此次第三期的擴建區域更是與楊梅金溪特區相鄰，近期在一線已觀察到開始有相關客群來看屋。

蔡聿凌介紹，金溪特區居住環境佳、物件新穎，類型大樓、社區型透天厝都有，有不少屋齡不到1年的新成屋物件，近期也有陸續交屋的產品。

蔡聿凌表示，目前金溪特區屋齡10年左右的中古屋，單價約落在27萬至30萬，1-2年的新物件單價則是31萬到33萬之間，物件格局以2到3房居多，透天物件部分，屋齡20年內、總價約在1,600萬到2,000萬內。

蔡聿凌表示，金溪特區類似楊梅區內的大金山重劃區，屬純住宅區，有些許商店提供基本需求，主要機能仰賴不遠處的埔心車站。

楊梅地區目前居住族群仍以在地居民或其二代為主，但金溪特區因為緊鄰龍潭，沿著梅獅路二段、機車只需10分鐘左右即可直達龍科，交通便利、相較龍潭CP值較高，陸續吸引不少龍科族群往這裡找房，特別是園區擴建計畫逐漸明朗，熱度也開始提升。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園近年建設頻繁，目前綠線預計2026年通車，後續更有三鶯延伸線串聯雙北，顯示桃園與雙北之間連結漸趨緊密。

除了外溢人口，龍科擴建，以及同樣位於楊梅由新光集團打造AI無人載具基地，皆往高科技方向前進，未來可預期除傳產帶來的基礎勞力人口、雙北外溢族群，桃園將有機會吸納更多高科技族群落腳、翻轉城市組成結構。

龍科 科技 信義房屋

延伸閱讀

迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU

高青路接高獅路估明年底通車 幼獅交流道塞車可望緩解

趕送貨？楊梅貨運車追撞曳引車 物流司機受傷送醫

楊梅7旬嬤買完菜機車被偷？心急報案結局超烏龍

相關新聞

書還在、閱讀還在！只是「書店」正在離開我們的日常

編按：美國密西根州切爾西市最近出現一個很單純、卻很少見的畫面：一家在地書店要搬家，沒有找搬家公司，而是請社區居民一起幫忙。三百多人排成兩列，把九千多本書一本一本接力送到新店面，順手放回正確的書架。這件

龍科三期擴建將報核 房仲：許多龍科族到楊梅這區找房子

桃園龍潭科學園區三期園區擴建預計明年第1季報行政院核定，加上近年傳出有AI算力大廠至龍潭投資設點，桃園市府亦有意將龍潭朝...

寵物照護進入預防世代 聚隆旗下聚茂生技推動年輕化保健新趨勢

近年來台灣毛孩市場蓬勃發展，寵物在人們生活中的角色更加親密。2025年，寵物家庭的照護概念也正式邁入預防世代，愈來愈多飼...

台中「小宅風潮」止跌回升！近三年平均面積多一個房間

台中房市的小宅化趨勢要逆轉了？台灣房屋根據不動產資訊平台今年第2季最新統計資料，觀察近年同期台中住宅買賣移轉的平均面積變...

小宅化逆轉？台中近3年買房增1兒童房 這2區逆勢「縮水」1整個客廳

台中小宅化逆轉？台灣房屋觀察不動產資訊平台今年第二季最新資料發現，今年第二季台中平均購屋坪數達30.72坪，近3年增加了...

台中人變了？三大屯區購屋坪數全增加、南屯多7坪

台中房市的小宅化趨勢逆轉？台灣房屋觀察不動產資訊平台最新資料，今年第2季台中平均購屋坪數達30.72坪，比去年同期增加0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。